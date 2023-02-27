【英國通脹】蔬果缺貨民眾買不起食物　英大臣籲打工仔OT：每日做多幾個鐘

▲ 英國新鮮蔬果供應短缺。（AFP圖片）

英國近日受進口貨源不足及通脹影響，不少新鮮蔬果供應短缺，導致食物價格不斷上漲，令民眾難以負擔。然而，英國事務大臣日前竟公開表示，民眾可以改食平價蘿蔔，更勸喻民眾OT以增加收入。

據英媒報道，英格蘭約克郡（York）的食物銀行近日存量開始耗盡，英國環境食品與鄉村事務大臣Therese Coffey接受國會議員質詢，被問到當地食品通脹達16.8%，處於45年來最高水平，不少英國民眾無力負擔，問政府如何確保人民糧食安全時，Coffey竟回應指，政府已向弱勢族群提供家庭支援基金和地方社福補助，

人們增加收入的最好方法，就是每天多工作幾小時，也可以提升自身專業技能。

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而面對超市新鮮蔬菜搶購潮，多間超市被迫限部分蔬果，Coffey稱供應不足問題會延至下月，呼籲市民珍惜英國本土食材，在食品季節性供應情況下，「很多人現時在吃蘿蔔，而不一定要在冬天吃番茄和生菜。」

工黨議員Rachael Maskell怒批，環境食品部長竟把糧食短缺的責任推卸到民眾身上，認為他們人工低，就要工作更長時間來養家餬口。

人們正在挨餓，每日只能食一餐，甚至沒有食物，政府應該支援有需要的家庭，而不是要他們更努力工作。

英國當局估計，面對蔬果的缺貨危機，有可能會持續一個月，目前政府正在與業者協商是否能從其他地方進口。有些人認為境內蔬果產量不足的原因之一，極大可能是因為英國脫歐導致缺工。

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責任編輯︰王明芳