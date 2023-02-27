【癌症殺手】女子先後患乳癌及大腸癌　平日最愛食3類食物

▲ 女子先後患乳癌及大腸癌，平日最愛食3類食物。

人人都熱愛美食，尤其香口食物或精美甜點，但小心禍從口入！台灣有60歲女子分別於7年前和3年前相繼罹患乳癌和大腸癌，並於覆診時表示自己平時最愛吃夾心朱古力、花生夾心酥和豬肝香腸。醫生聽後，不禁搖頭嘆息道，她若不戒口，「早晚會得肝癌。」

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腸胃肝膽科醫師錢政弘在節目《健康2.0》分享，該名60歲身材肥胖的女病患，7年前得過乳癌，當時發現是第3期，後來接受化療恢復良好，但隔3年又罹患大腸癌，發現時是第2期，開刀治療也恢復成功，但仍在腫瘤科做追蹤。日前她定期往醫院進行超聲波檢查，雙方閒話家常時，女方透露自己平時最愛吃夾心朱古力、花生夾心酥和豬肝香腸，此話一出立即讓錢政弘大表驚訝，提醒她若不戒口，「早晚會得肝癌」。

錢政弘進一步解釋指出罹癌除了受基因影響，也與生活習慣有關。惟女子則回應自己雖然有心想改變，但力不從心；不過，她看在當今醫療發達，相信萬一哪天若真得了肝癌，應該也能治療。

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責任編輯：羅嘉欣