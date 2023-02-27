  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】女子先後患乳癌及大腸癌　平日最愛食3類食物

健康 12:12 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

女子先後患乳癌及大腸癌，平日最愛食3類食物。

人人都熱愛美食，尤其香口食物或精美甜點，但小心禍從口入！台灣有60歲女子分別於7年前和3年前相繼罹患乳癌和大腸癌，並於覆診時表示自己平時最愛吃夾心朱古力、花生夾心酥和豬肝香腸。醫生聽後，不禁搖頭嘆息道，她若不戒口，「早晚會得肝癌。」

最新影片:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】福小校園廚房即製新鮮午餐　設不同主題讓學生味覺認識世界

腸胃肝膽科醫師錢政弘在節目《健康2.0》分享，該名60歲身材肥胖的女病患，7年前得過乳癌，當時發現是第3期，後來接受化療恢復良好，但隔3年又罹患大腸癌，發現時是第2期，開刀治療也恢復成功，但仍在腫瘤科做追蹤。日前她定期往醫院進行超聲波檢查，雙方閒話家常時，女方透露自己平時最愛吃夾心朱古力、花生夾心酥和豬肝香腸，此話一出立即讓錢政弘大表驚訝，提醒她若不戒口，「早晚會得肝癌」。

錢政弘進一步解釋指出罹癌除了受基因影響，也與生活習慣有關。惟女子則回應自己雖然有心想改變，但力不從心；不過，她看在當今醫療發達，相信萬一哪天若真得了肝癌，應該也能治療。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【癌症殺手】超模始祖離世終年56歲　經理人公司證死於乳癌
12:50 2023/01/13
【癌症殺手】超模始祖離世終年56歲　經理人公司證死於乳癌
【癌症殺手】床戰被男友摸胸竟意外救一命　女子求醫揭患乳癌二期
14:10 2023/01/28
【癌症殺手】床戰被男友摸胸竟意外救一命　女子求醫揭患乳癌二期
【癌症殺手】7歲女童患乳癌成史上最年輕患者　胸部有硬塊需切除
11:56 2023/02/11
【癌症殺手】7歲女童患乳癌成史上最年輕患者　胸部有硬塊需切除

你可能感興趣

【癌症殺手】超模始祖離世終年56歲　經理人公司證死於乳癌
12:50 2023/01/13
【癌症殺手】超模始祖離世終年56歲　經理人公司證死於乳癌
【癌症殺手】床戰被男友摸胸竟意外救一命　女子求醫揭患乳癌二期
14:10 2023/01/28
【癌症殺手】床戰被男友摸胸竟意外救一命　女子求醫揭患乳癌二期
【癌症殺手】7歲女童患乳癌成史上最年輕患者　胸部有硬塊需切除
11:56 2023/02/11
【癌症殺手】7歲女童患乳癌成史上最年輕患者　胸部有硬塊需切除
健康問題 乳癌 大腸癌 肝癌

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
11:39 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式