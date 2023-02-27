【蔡天鳳碎屍案】好媽媽Abby供子女讀貴族學校　前夫一家住名校網豪宅曝光

▲ 蔡天鳳生前放售前夫一家的名校網豪宅，其內部裝潢曝光。

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）慘遭前夫一家肢解碎屍，案件震驚香港。有傳案件起因是蔡天鳳打算出售以前老爺名義買入的加多利山豪宅引起，據蔡天鳳生前的閨密透露，其前老爺曾出言恐嚇：「你敢賣我就殺了你！」，怎料一語成讖。消息指，蔡天鳳生前打算沽出一個何文田KADOORIA單位，由於近年樓價下跌，單位要蝕錢求售。

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據悉蔡天鳳在3年多前，斥資約7,280萬元購入何文田加多利山豪宅盤KADOORIA低層單位，供前夫一家居住，而「掛名業主」為蔡天鳳前家翁鄺父，以節省印花稅。因蔡天鳳本身已持有住宅物業，再入市需支付樓價15%的從價印花稅，即逾1,090萬元稅款，若由鄺父以首置名義買入單位，則只需付4.25%的首置印花稅，即約309萬元，兩者相差多達781萬元。

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消息指，蔡天鳳去年底疑出售該單位套現，惟有人反應極大，疑為獨霸物業開始部署殺局。

▲ 地產網放售單位中。（網頁截圖）

而地產網站正開價6,700萬元放售該單位，實用面積約1,820方呎，屬4房間隔，另附工人房，樓齡約7年。從圖片可見，室內裝潢以大理石為主，並設有大型假壁爐、水晶吊燈及雲石餐枱等，極具豪宅氣派。

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Abby親自接送子女返學

蔡天鳳的前大伯鄺廣傑曾在社交網大曬家居照，2020年12月16日出帖文分享在新居的第一餐。可見他在特大雲石餐枱上打邊爐，環境與地產網站放售的單位圖片幾乎一樣。

而該豪宅位於何文田土瓜灣區34校網，區內有多間名校及口碑好學校，包括協恩中學附屬小學、保良局何壽南小學、陳瑞祺（喇沙）小學、聖羅撒學校、馬頭涌官立小學等，是繼九龍城41校網以外的熱門校網。據悉，蔡天鳳為子女供書教學，安排讀跨區貴族學校，有空時也會親自接送孩子，是一位負責任的好媽媽。

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責任編輯︰王明芳