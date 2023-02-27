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【中年好聲音】譚詠麟爆曾志偉聽一首歌即爆喊　譚校長睇中女參賽者：目不暇給

娛樂 13:07 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

校長有嘢爆！

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，昨晚（26日）播出的一集，是第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，15強選手輪流獻唱校長金曲爭入十二強。

是集最吸睛選手，絕對是上一集被譽為「顏值擔當」的支嚳儀（Venus），自上集孖住涂家堯合唱《Endless Love》獲得85高分數後，愈戰愈強的Venus是集獻唱迷幻版《愛情陷阱》，大晒唱功和女人味，更加入自己創作的英文歌詞。

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Venus愈戰愈勇  周吉佩選唱歌曲背後有因

Venus最終獲得91分成全晚最高成績，譚詠麟大讚：「目不暇給，睇都睇唔切！」出名要求高的伍仲衡，激罕給予18分高分並大讚Venus性感。

獻唱《小風波》的周吉佩表現平穩，獲得83分，原來吉吉選唱歌曲背後原因勁有愛，他說：「我同太太有好多起起跌跌，喺太太生第二胎之後，曾經鬧過一場好大嘅交，差啲去到婚姻（離婚）邊緣，所以唱呢隻歌係諗住同佢講，我哋會有將來。」並即場再向太太Say Sorry，鬼馬的校長見狀勁好唱口謂：「你頭先講咗Sorry，你就有好日子～」場面搞笑。

新婚的伍仲衡則自爆是校長鐵粉，為了見校長一面，即使和太太度緊蜜月、仍改機票提早趕返港見偶像，非常有心，他聽完吉吉的《小風波》後更乘機向偶像「示愛」：「你就話聽Air Supply，我未聽過Air Supply版本，我聽譚詠麟架喎！」

嚳儀獻唱迷幻版《愛情陷阱》，大晒性感一面。

龍婷跌落「校長室」

是集8位選手完成比賽後，共有4位選手跌落「校長室」（即危險區），分別是77分的龍婷、77分的曹敏寶、70分的鮑聖光及67分的魏嘉信。

當中身為大熱的「小龍女」龍婷跌落「校長室」最令人跌眼鏡，獻唱《水中花》的龍婷笑言見校長緊張到腳震，肥媽說：「佢已經改善咗冇笑住咁唱，但就冇咗個起伏。」

校長則說：「覺得你好穩陣，但今次前面開得死板咗，首歌嘅拍子係好平穩，但如果仲好粒粒咁唱住落去，就好似釘書機咁釘落去。」校長更即席示範非釘書機唱法，大顯功架。

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「鮑大人」唱不出感覺

至於「鮑大人」鮑聖光挑戰高難度獻唱《忘不了你》，惟唱不出歌曲心噏感覺，僅獲得70分，鮑大人在台上直言很喜歡校長，更一度哽咽說：「有啲歌我聽校長唱，係會流眼淚，但我點解會喊呢？我又講唔出喎。」

校長聞言即爆料說：「曾志偉都係咁樣，我每次唱《一生中最愛》佢就會喊，我都唔知點解佢會喊。」之後校長續爆唱《忘不了你》趣事：「阿驄（林敏驄）寫呢隻歌畀我時，佢畀我嘅歌詞係手寫嘅，最後嗰句唔知係咪有眼淚滴咗落去，忘不了你個『不』字變咗個『七』字。」

他又自爆當年錄音時為了唱出心噏味，更空肚飲酒「進入狀態」：「呢隻歌好難唱，通常我錄歌一兩個鐘頭就走得，點知呢隻歌由2點唱到6點，後來空肚飲咗4分3支拔蘭地…就係你哋聽到嗰啲。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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