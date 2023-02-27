【過渡性房屋】欽州街「雅匯」第二期年中啟用　提供76個一人單位【附申請資格】

▲ 欽州街「雅匯」第二期年中啟用，提供76個一人單位。（機構提供）

欽州街組合社會房屋項目「雅匯」第二期， 將於今年年中正式啟用，將提供76個一人單位，為居於不適切居所的基層人士提供過渡性房屋服務，改善居住環境。項目由即日起接受申請至3月27日截止。

由聖雅各福群會與香港社會服務聯會協作推出的過渡性房屋「雅匯」自2022年初投入服務，第一期已提供共205戶單位。

「雅匯」第二期位於深水埗欽州街1A號，將提供76個一人單位，單位面積為135呎，附設獨立洗手間及浴室，並提供電熱水爐、冷氣機及使用電爐的煮食空間。

甲類申請人的對象為18歲或以上人士、現正居於劏房或其他不適切房屋，並輪候公屋最少3年；乙類申請人的對象為18歲或以上輪候公屋不足3年或沒有輪候公屋而有迫切住屋需要的人士。兩個類別的申請人均需符合其他申請資格及通過面試。成功獲批的住戶預計於本年度5月至6月陸續入伙，住宿期為2年，預計76人受惠。

申請資格︰

1. 年滿18歲或以上的香港居民；

2. 現居於劏房、寮屋、天台屋及其他環境惡劣居所或有迫切住屋需要;

3. 有全職工作或已申請綜合社會保障援助；

4. 有切實可行遷出計劃，並在兩年為上限的住宿期內遷出；

5. 經聖雅各福群會社工評估及審批。

6. 甲類申請人 ：已輪候公共租住房屋（公屋）三年或以上的人士（申請人的資料需與房委會公屋申請書的資料相符)。

7. 乙類申請人 ：輪候公共租住房屋（公屋）不足三年或沒有輪候公屋的人士。

項目由即日起接受申請至2023年3月27日（一）截止。有興趣的公眾人士、社福機構及地區組織同工可於網頁申請。更多詳情可瀏覽網頁或致電6916 7670查詢。

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記者：黃穎津