【蔡天鳳碎屍案】前夫一家扮有錢　醫生籲慎防「一類人」：吃人不吐骨

▲ 前夫一家扮有錢寄生吸吮數千萬，醫籲斷交「一類人」：吃人不吐骨。

名媛蔡天鳳（Abby）恐怖碎屍命案震驚全港，更可謂「寄生上流」現實版。台灣內科醫師姜冠宇也分享對事件的看法，呼籲大家交友要謹慎，有一類人切勿來往。

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姜冠宇在Facebook專頁發文，表示得知Abby被肢解煮湯的新聞後，突然理解了「交朋友，不可以有『窮人』」這句話，尤其要避免與「寄生上流」類型的窮人往來。

姜冠宇解釋，這種窮人不是指通俗上的窮，而是「寄生上流」的窮，因對方的索求會像寄生蟲一樣：

不會顧及你的安全，更要你的命。社會上很多自稱弱勢，也不是真正的弱勢，跟你有衝突起來，或接近你後無法滿足他無盡需求，一樣會吃人不吐骨。

姜冠宇呼籲，交朋友及往來的對象要盡量是一個身心經濟狀況「完整」、「穩定」的人：

有些人也許經濟富足，但是身心不完整也更不穩定；有些人雖然收入不佳，但是人格成熟善良為人憨厚；有些人善於博取同情，實際上心狠手辣、殘暴無良。

他又補充，有鬼遮眼傾向的人，第一時間在外表上未必能做出適當判斷，這樣便尤其危險。交友時，應要用經驗看透人性，更要從互動中預知、預判與對方來往的風險，免得自己在不良關係中不斷遭侵蝕後不知脫身，「這是成長必備課題，是走跳社會的保命技能」。

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責任編輯：羅嘉欣