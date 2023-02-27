  • 20°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】前夫一家扮有錢　醫生籲慎防「一類人」：吃人不吐骨

健康 12:47 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

前夫一家扮有錢寄生吸吮數千萬，醫籲斷交「一類人」：吃人不吐骨。

名媛蔡天鳳（Abby）恐怖碎屍命案震驚全港，更可謂「寄生上流」現實版。台灣內科醫師姜冠宇也分享對事件的看法，呼籲大家交友要謹慎，有一類人切勿來往。

最新影片：

童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

姜冠宇在Facebook專頁發文，表示得知Abby被肢解煮湯的新聞後，突然理解了「交朋友，不可以有『窮人』」這句話，尤其要避免與「寄生上流」類型的窮人往來。

姜冠宇解釋，這種窮人不是指通俗上的窮，而是「寄生上流」的窮，因對方的索求會像寄生蟲一樣：

不會顧及你的安全，更要你的命。社會上很多自稱弱勢，也不是真正的弱勢，跟你有衝突起來，或接近你後無法滿足他無盡需求，一樣會吃人不吐骨。

姜冠宇呼籲，交朋友及往來的對象要盡量是一個身心經濟狀況「完整」、「穩定」的人：

有些人也許經濟富足，但是身心不完整也更不穩定；有些人雖然收入不佳，但是人格成熟善良為人憨厚；有些人善於博取同情，實際上心狠手辣、殘暴無良。

他又補充，有鬼遮眼傾向的人，第一時間在外表上未必能做出適當判斷，這樣便尤其危險。交友時，應要用經驗看透人性，更要從互動中預知、預判與對方來往的風險，免得自己在不良關係中不斷遭侵蝕後不知脫身，「這是成長必備課題，是走跳社會的保命技能」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】好友形容蔡天鳳如天使　前夫愛扮有錢佬花幾十萬請飲酒
11:42 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】好友形容蔡天鳳如天使　前夫愛扮有錢佬花幾十萬請飲酒
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
今日 10:08
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】好友形容蔡天鳳如天使　前夫愛扮有錢佬花幾十萬請飲酒
11:42 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】好友形容蔡天鳳如天使　前夫愛扮有錢佬花幾十萬請飲酒
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
今日 10:08
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
網絡熱話 蔡天鳳 寄生蟲

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
11:39 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式