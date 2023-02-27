【白髮問題】腎氣不足白髮脫髮枯髮問題頻生 10分鐘茶飲烏髮補氣血

▲ 腎氣減退便會影響頭髮生長。

為甚麼年齡增長會出現白頭髮？《黃帝內經》曾用「五八腎氣衰，髮墮齒槁」，來說明腎氣與頭髮生長息息相關。健康的頭髮源於腎，腎精充足才可以滋養頭髮，人到中年近40歲左右，腎氣減退便會影響頭髮生長。

「腎其華在髮，髮為血之餘，血盛則髮潤，血虧則髮枯」，中醫學認為腎與頭髮關係密切。頭髮是腎的表面反映，腎氣充足時，頭髮會烏黑濃密；髮為血之餘，血氣好頭髮才會好，若氣血不足，營養未能送到頭髮，便會衍生出不同的頭髮問題，例如白髮、髮枯、脫髮等問題。

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從科學角度看，白髮是由於髮囊中的顏色素逐漸减少，導致頭髮逐漸變白。腎臟是人體的重要器官，負責調節水液平衡、代謝、過濾血液和製造紅血球，當腎功能不好，便會影響血液過濾的循環，令髮囊中的血液不足，最終導致頭髮變白。因此多白髮的人，臉色也較蒼白。

想烏髮補氣血，可用桑椹15粒，洗淨後加熱水焗10分鐘即可飲用。桑椹味甘、酸，性寒，歸經歸心、肝、腎經，能補肝益腎、補血滋陰、生津潤燥、烏髮明目，對眩暈耳鳴、心悸失眠、鬚髮早白、血虛便秘者尤其有效。

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原文刊於《晴報》，原題為腎氣差 白髮生