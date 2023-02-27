  • 16°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 22:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【白髮問題】腎氣不足白髮脫髮枯髮問題頻生 10分鐘茶飲烏髮補氣血

健康 22:00 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

腎氣減退便會影響頭髮生長。

為甚麼年齡增長會出現白頭髮？《黃帝內經》曾用「五八腎氣衰，髮墮齒槁」，來說明腎氣與頭髮生長息息相關。健康的頭髮源於腎，腎精充足才可以滋養頭髮，人到中年近40歲左右，腎氣減退便會影響頭髮生長。

「腎其華在髮，髮為血之餘，血盛則髮潤，血虧則髮枯」，中醫學認為腎與頭髮關係密切。頭髮是腎的表面反映，腎氣充足時，頭髮會烏黑濃密；髮為血之餘，血氣好頭髮才會好，若氣血不足，營養未能送到頭髮，便會衍生出不同的頭髮問題，例如白髮、髮枯、脫髮等問題。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法

從科學角度看，白髮是由於髮囊中的顏色素逐漸减少，導致頭髮逐漸變白。腎臟是人體的重要器官，負責調節水液平衡、代謝、過濾血液和製造紅血球，當腎功能不好，便會影響血液過濾的循環，令髮囊中的血液不足，最終導致頭髮變白。因此多白髮的人，臉色也較蒼白。

想烏髮補氣血，可用桑椹15粒，洗淨後加熱水焗10分鐘即可飲用。桑椹味甘、酸，性寒，歸經歸心、肝、腎經，能補肝益腎、補血滋陰、生津潤燥、烏髮明目，對眩暈耳鳴、心悸失眠、鬚髮早白、血虛便秘者尤其有效。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

原文刊於《晴報》，原題為腎氣差 白髮生

撰文 : Charity 養生花茶達人

相關文章

【風濕痛】男子患先天性類風濕痛風　5項飲食貼士助緩解痛楚
17:58 2023/02/20
【風濕痛】男子患先天性類風濕痛風　5項飲食貼士助緩解痛楚
【兩性關係】中醫揭示最佳行房時間　陰陽和合最易孕育健康孩子
17:23 2023/02/20
【兩性關係】中醫揭示最佳行房時間　陰陽和合最易孕育健康孩子
【脫髮治療】38歲女突發性脫髮致6處斑禿　中醫治療3個月痊癒兼減白髮
17:10 2023/02/23
【脫髮治療】38歲女突發性脫髮致6處斑禿　中醫治療3個月痊癒兼減白髮

你可能感興趣

【風濕痛】男子患先天性類風濕痛風　5項飲食貼士助緩解痛楚
17:58 2023/02/20
【風濕痛】男子患先天性類風濕痛風　5項飲食貼士助緩解痛楚
【兩性關係】中醫揭示最佳行房時間　陰陽和合最易孕育健康孩子
17:23 2023/02/20
【兩性關係】中醫揭示最佳行房時間　陰陽和合最易孕育健康孩子
【脫髮治療】38歲女突發性脫髮致6處斑禿　中醫治療3個月痊癒兼減白髮
17:10 2023/02/23
【脫髮治療】38歲女突發性脫髮致6處斑禿　中醫治療3個月痊癒兼減白髮
養生 美容 中醫

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
今日 11:45
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式