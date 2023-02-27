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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【珍惜生命】40歲男飲漂白水自殺不果　再跳樓輕生伏屍青衣長亨邨

社會 12:01 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

青衣長亨邨。（陳國峰攝）

一名男子飲漂白水自殺不果後，再跳樓輕生。警方早上6時30分，接獲40歲羅姓男事主的母親報案，指死者在青衣長亨邨亨業樓一單位情緒激動，企圖飲用漂白劑。

其後，警方接獲途人報案，指男事主倒臥青衣長亨邨停車場對開，懷疑男事主從高處墮下。人員接報到場，該男子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信死者從青衣長亨邨停車場一平台墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，男子死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：陳麗娜

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