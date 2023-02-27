【珍惜生命】40歲男飲漂白水自殺不果　再跳樓輕生伏屍青衣長亨邨

▲ 青衣長亨邨。（陳國峰攝）

一名男子飲漂白水自殺不果後，再跳樓輕生。警方早上6時30分，接獲40歲羅姓男事主的母親報案，指死者在青衣長亨邨亨業樓一單位情緒激動，企圖飲用漂白劑。



其後，警方接獲途人報案，指男事主倒臥青衣長亨邨停車場對開，懷疑男事主從高處墮下。人員接報到場，該男子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信死者從青衣長亨邨停車場一平台墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，男子死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：陳麗娜