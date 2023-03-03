【麻木不仁】愛貓病危想請假陪伴最後時光　上司鬧爆員工拒絕：牠又不是人

▲ 員工想請假陪愛貓最後時光被上司拒絕。

對主人來說，寵物也是家人，若未能照顧終老，必定是憾事！美國一名打工仔養育多年的愛貓因病快離世，本想跟上司告假幾天以便好好陪伴愛貓渡過最後時光，但怎知上司以冷血的一句說話拒絕請求。該公司員工知悉此事後而陸陸續續遞信，引發大規模的離職潮，上司最後更被問責，大快人心。

揭露此事件的是該公司一名已離職的員工，他以「我是不是引起公司離職潮的衰人？」為題在網上發文。他在貼文中解釋，其實該公司已經有剝削員工的前科，包括早前公司以「不想炒人」為由，而扣減員工的人工。當公司的業績營利創新紀錄，但公司完全沒有調升員工的人工，連原先承諾給予每人10%的花紅也沒有兌現，已經有20%的員工因此而辭職。

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該名打公仔表示，自己還想捱多一排才作打算，豈料遇到令他對公司徹底死心的一幕。事情源於聽到上司對一名實習生咆哮，該名實習生的貓快要過世了，她想請假幾天好好陪伴愛貓最後的日子，但是上司沒有加以安慰，反而無情地表示，

貓只是動物，除非有人死了，否則不准請假。

最後，令到實習生哭著跑出公司。

目睹一切的他決定不再留戀此公司，他跟足公司程序向所有同事包括老闆發了一個「辭職」電郵。在電郵中，他更不諱言地寫明辭職的主因，是因為目睹「上司鬧喊實習生」的事。事後，同事們從樓主口中了解整件事的起因和涉事人的身份。過不久，有20多名員工都遞上了辭職信。

樓主透露，隨後該名上司對他直接訓斥。事緣上司因離職潮而受到紀律處分，更有可能因此而飯碗不保。不過樓主對此並不感到任何的歉意，「我不會為他感到難過，因為他是個混蛋。但如果他掉了工作，他的家人將會受到牽連，因為他是一個除了PowerPoint外，就沒有任何就業技能的人。」

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責任編輯︰陳珈希