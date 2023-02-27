【單親媽媽】張致恒太太單方面計劃離婚　 雯雯開網店賣無添加狗糧賺錢養家

▲ 張致恒太太區燕雯決心獨力照顧三子。

藝人張致恆（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自2019年奉子成婚後，兩人育有3子，期間多次鬧出婚變。

雯雯早前跟網民玩「你問我答」承認正單方面計劃離婚，但強調一定在對小朋友最好的狀況才實行，為做單親媽媽養育3名兒子，雯雯近日已開設了網店，自力更生賺錢。

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張致恆太太做老闆

張致恆太太雯雯為愛狗之人，家中養3頭哥基犬，早前她於IG限時動態公佈，開設網店售賣純手工寵物零食，並於明日（2月28日）開Live跟網民介紹新店。

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張致恆追蹤網店

IG商店名為uglymamashop，暫時有234人粉絲，當中老公張致恆也有Follow，據她的介紹所指，網店所售的寵物零食為「純手工、純天然」，是全手製作，是添加無防腐劑、無色素及沒有調味料。

網店暫時有風乾的肉類小食賣，雖然標有價錢，但未見商品的實物，當中雯雯寫道：「試業期間買任何3包產品，送一包雞柳條。」

由於現時未有聘請傭人，從其IG所見，雯雯親自接大仔放學，更一拖二去行花市，所以她在網店簡介中提及「因要照顧小朋友，只限星期六，錦上路站交收。」

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雯雯：好好學習照顧你們

上月9日雯雯於IG大鬧張致恆「又廢又懶」，其後鬧爆張致恆「完全唔理解你呢種人生存為乜。」及至16日晚，雯雯在IG Story分享跟3名兒子的合照。

當中她寫道：「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾。」暗示跟張致恆正式分開。

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其後雯雯更清空IG所有張致恒的相片和相關帖文，似乎決心分開，做單親媽媽照顧三名兒子。

早前雯雯於IG透露獲一些媽咪送贈「雙人BB車」，另外她更帶著三個小孩去公園食外賣，當中寫道：「帶三個小朋友出街，入餐廳只會大混亂返屋企路程遠，最好嘅選擇買外賣，去公園食。」

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