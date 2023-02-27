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【夫妻關係】老公常返内地過夜疑藏有二奶　網民向人妻獻計1招知真假

親子 12:27 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

老公成日返大陸，連weekday都上去，老婆唔懷疑佢有第二個就假啦！

內地通關後，愛北上消費的港人又可以出關！不過有人妻日前上網發文，大呻「老公最近成日返大陸過夜...懷疑老公上面有第二個，她表示星期六日放假上去食下野揼骨按摩舒服下是可以理解，但最近頻率高了，連放工都走上去，之後第二日直接去返工，「咁樣返工唔攰咩？」人妻滿面疑問，出post求民意，有網民獻計1招就知真假，連人妻也大讚「呢個方法好似唔錯」。

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該名人妻日前在香港討論區發帖，主題是「老公最近成日返大陸過夜...」，她表示自從內地通關之後，老公就成日都返大陸，話上去食吓嘢揼骨按摩舒服吓，有時星期六日放假上去我都理解，但最近佢連放工都走上去。

放工之後返到屋企嗱嗱臨食個飯就執嘢走，第二日直接去返工，咁樣返工唔攰咩？

人妻滿面疑問，反問「到底真係有必要去得咁密咩？」，她更懷疑老公在內地包二奶，

我有啲懷疑老公喺上面唔知係唔係有第二個，所以先會咁。

人妻又自我安慰，指老公平時對她都好好，

去完番嚟仲會買埋嘢食畀我哋。如果唔係因為我要睇住小朋友，我都想跟老公一齊北上，睇下老公到底返大陸做咩。

貼文一出，即引起熱議，大批網民都認為樓主老公常返大陸，確實有可疑，「你老公多數有二奶」、「肯定有問題啦。。。你咪話一起去咯。。。」、「10成去叫G(妓女)，通返關，多左咁多靚G(妓女)，男人貪玩好正常，睇開啲，識返屋企已經算好」、「隻眼開。隻眼閉。有拿錢返家嗎。咪當冇事。諗咁多自己唔開心。」，另有網民則向樓主獻計，「查定佢銀行，由其消費方式，出面有二奶就肯定離婚，叫鷄離得仲快，有性病點算？」，樓主也大讚「查銀行呢個方法好似唔錯！」

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責任編輯︰王明芳

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