【嬰兒同睡】5歲哥哥熟睡疑壓死兩個月大妹妹 警巡嬰兒猝死案調查

▲ 上周一名5歲哥哥熟睡時，疑壓死2個月大妹妹。(示意圖)

生命的誕生來得不易，每個孩子都是父母的最珍貴，馬來西亞日前發生一宗不幸意外，5歲哥哥疑睡在2個月大的妹妹身旁時，不慎壓著妹妹，導致妹妹窒息，並失去生命跡象，令父母痛心自責。



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意外發生於馬來西亞馬日丹那上周四(23日)，死者為兩個月大的瑪央蘇菲雅，她與3名兄長分別是5歲、6歲及9歲、以及父母同住，父親米奧沙查里（38歲）在太平間接受當地媒體訪問時指:

事發時，我和妻子在睡覺。當我們醒來時，便發現5歲的兒子已在房內，並睡在女兒身旁。可是不久後，我們發現女兒出現異樣，一動也不動，我們便馬上帶她到醫院，惟院方最終證實女兒已無生命跡象。

米奧沙查里也是當地高等技術學校講師，他指與妻子育有3男1女，小死者是他們唯一的女兒。女兒與他和妻子同睡在主人房，3名兒子則睡在其他房。他悲傷地表示，身為父親，他接受天意，希望公眾停止評論事件，以免他和家人帶來更大的負面影響。

馬偕兒童醫院新生兒科主治醫生-陳佳慧醫生曾發文指「嬰兒猝死症」是1歲以下嬰兒突然死亡，平均每11天就會有一個家庭因發生「嬰兒猝死症」（SIDS）而破碎。她認為父母親不可能時時刻刻都守在寶寶的身邊，總是會有需要休息的時間，其實只要掌握6大要點，讓寶寶有一個安全的睡眠環境。

1.仰睡：除了趴睡易增加危險之外，側睡也同樣不安全。睡眠中的寶寶並不是靜止不動的，側睡的寶寶很容易一個扭動就轉成了趴睡的狀態。

2.同房不同床：和照顧者睡同一張床，可以讓親餵的母親半夜不用再起身一趟，但當大人因為疲累而沉睡時，往往容易一個翻身就壓到了脆弱的寶寶而不自知，也可能會被大人的棉被摀住小寶寶的口鼻，因此，不建議寶寶和照顧者睡在一起。

3.堅硬的床鋪：過軟的床會讓寶寶陷在裡面，如果已經會翻身的寶寶，可能會翻不回來，造成窒息的危險。

4.床邊不要有雜物：有些父母會在寶寶的床上放一些可愛的娃娃或柔軟的毛巾陪伴寶寶入睡，但其實這樣做並不安全，因為這些柔軟的雜物玩具，都有可能會掩住寶寶的口鼻，造成窒息的可能。

5.適當包覆、切勿過熱：過熱也是造成嬰兒猝死症的危險因子之一，因此不應該讓寶寶穿得太 多，只要觸摸嬰兒的胸部及背部感覺溫暖即可，盡可能不要另外蓋被子，如果需要被子，穿戴式的防踢被會相對安全。

6.忌煙忌酒：不論是二手或三手煙對寶寶的呼吸道都會造成影響，而酗酒的照顧者也可能在意識不清的情況下，讓寶寶身陷在危險當中。

而當地警區主證實女嬰死訊，惟強調解剖報告尚未完成，暫時以猝死角度調查此案。

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責任編輯︰王明芳