【蔡天鳳碎屍案】大埔碎屍案警檢直徑40厘米湯煲　法醫：人體1部位往往成破案關鍵

▲ 28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭肢解殺害，震撼全城。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭肢解殺害，警方昨日（26日）交代更多案情，表示在龍尾村案發村屋單位內的一個大湯煲，尋回死者頭顱。湯煲深半米，直徑40厘米，並有相信是人體組織的肉碎，而最高一層有脂肪凝結的液體，整個煲全滿。案情嚴重兇殘程度，堪比發生在1999年、轟動一時的「Hello Kitty藏屍案」，而負責該案的首位華人齒科法醫梁家駒，就曾受訪講解破案關鍵。

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梁家駒以往曾受訪分享，在30年工作生涯中，參與過大大小小鑑證工作。其中發生在99年的「Hello Kitty藏屍案」，案中死者遭多人禁錮虐待致死後，慘遭肢解、烹屍，頭顱被塞進一個Hello Kitty洋娃娃內。

當年梁家駒負責為頭顱驗證，並靠「相片重疊法」將死者生前照片放大，與頭骨作對比，發現兩者的大小吻合，確認頭骨屬於「相中人」，最終成功查出死者身份。

梁家駒曾表示，鑑證工作中的重要一環，就是辨認死者身份，若死者身上沒有證明文件，遺體及衣物嚴重腐爛，又未能取得指紋或DNA，此時牙齒鑑證就大派用場。

因為牙齒是人體最堅固的物質，可以承受高達攝氏1,600度高溫，在極惡劣的環境都可保存下來，往往成為破案的關鍵「證物」。透過檢查牙齒，可以追蹤到死者生前的牙科記錄，有助辨認出死者身份。而除了牙齒，齒科法醫亦要憑頭骨、口腔進行鑑證。

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牙齒足以核實死者身份

梁家駒今早（27日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，牙齒是人體最堅硬部分，一般經烹煮後仍然完整，而且即使死者經歷過火燒、水浸，甚至海嘯等，法醫仍然可以透過遺體的牙齒來辨別死者身份，因此相信現時仍可憑牙齒，來核實死者的頭骨身份。

梁家駒表示，現時要透過牙齒確認身份，可透過相片重疊法、死者生前牙科紀錄，以及頭顱與面容重組法來做參考。至於就今次大埔碎屍案，梁家駒稱他並無負責此案，並不清楚警方安排，但就指出，即使死者曾遭到烹煮，除非事前頭顱曾受猛烈撞擊，否則牙齒不會全掉，法醫仍能作出比對。

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責任編輯：羅嘉欣