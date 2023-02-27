【時尚速報】M&M'S朱古力跨界推彩妝　聯乘Maybelline香港台灣網店有售

最近美妝知名品牌Maybelline同朱古力品牌M&M'S朱古力來個跨界聯乘，以紅黃色經典包裝嚟「惡搞」Maybelline旗下星級熱門產品，包6色眼影盤、底妝同唇妝等彩妝系列！！ 重中之重，其中遮瑕膏同連全美熱賣的黑眼圈擦擦筆都有，連作為男生的筆者都有點心心眼，蠢蠢欲動想試下入手！當然，全部都係限量貨品，仲要指定香港網店先有得賣（包括香港嘅萬寧、莎莎、屈臣氏同HKTV Mall）！

作為格價專員，意外地發現另一消息係，台灣亦有得賣此聯乘系列。品牌同樣於2月底在全台上市。網店包括屈臣氏（2月23日至3月22日）、MOMO購物網（3月1-12日）、蝦皮購物網（3月1—12日）、寶雅（3月9日-4月4日）和康是美（3月10至4月13日）。

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不過一支FIT ME!反孔特霧粉底液賣469台幣（約$119.8港元），香港單價賣139港元。不過唔同網店做唔同優惠，亦視乎台灣網店有他們的購買規則，大家要諗過度過先出手。而隨着2月20日台灣開放港澳人士自由行，各位有台灣朋友或有機會到台灣的朋友，睇下有冇機會去碰碰運氣啦！

記者：黃鑑江