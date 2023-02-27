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【娛圈醜聞】「韓國影帝」年共非法注射異丙酚達73次　劉亞仁濫毒次數月均6次

娛樂 12:41 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

劉亞仁被爆一年非法注射異丙酚高達73次。

36歲韓國影帝劉亞仁於本月初涉嫌濫用麻醉劑異丙酚（Propofol，俗稱「牛奶針」）而遭警方調查，更被禁止出境。

他於本月5日從美國洛杉磯返抵韓國，於仁川國際機場被帶往其他通道進行搜身，警方懷疑他還有吸食其他毒品，故當場被拔了約160根體毛。

檢驗結果證實，除尿液驗毒顯示大麻呈陽性反應，體毛之異丙酚檢驗結果也已確定為陽性，其體內還被驗出第三種毒品。

【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁尿液驗出大麻反應　遭拔160根體毛進行詳細驗毒

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年共濫毒73次

之前已有指劉亞仁已經濫藥2年，前日（2月25日）又再有韓國媒體公開他一年內合共非法注射牛奶針73次，用量高達4,400毫升。

首爾警察廳毒品犯罪搜查隊收獲食品醫藥品安全處方面的消息，指劉亞仁於2021年1月1日至12月31日，期間共注射牛奶針高達73次，總服用量達4,400毫升，換言之平均每月濫毒次數為6次。

據知，警方已向劉亞仁發出扣押搜查令，其手機已第二次被沒收作搜證之用。

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星途盡毀

劉亞仁濫藥醜聞曝光後，其代言及廣告隨即被下架，而Netflix表示正與劉亞仁參演作品的其他相關人士進行商議。

他已完成拍攝的電影《終極對弈》、《HI.FIVE》和韓劇《末日愚者》等受到影響，而原定6月開拍的Netflix劇集《地獄公使》第2季傳暫停拍攝。

劉亞仁在《收屍人》演出大獲好評。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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