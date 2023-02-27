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【日本旅遊】東京站新地標　東京Midtown八重洲3月10日開幕【內附連結】

休閒消費 12:43 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

東京Midtown八重洲將於3月10日全面開幕，設有多間商店及食肆。（相片來源：PR Times）

準備「回鄉」去日本旅行的話，東京又有新地標登場！位於東京八重洲二丁目北地區、鄰近東京站南口的東京Midtown八重洲，將於3月10日正式開業。設施內將有多間商舖食肆，部分更是首次登陸東京，並推出東京Midtown八重洲限定的商品，值得一遊。

東京Midtown八重洲與東京站相連，乘坐JR或地下鐵均可經由八重洲地下街直達。商場佔地庫1樓至3樓共4層，地庫於去年9月17日已率先試業，今次1樓至3樓將全面營業。

商場內共有57間店舖，有6間首次開設門市、首次進駐東京等品牌。當中包括源自京都的品牌HOSOO、新晉時裝品牌CFCL、集日本隊的運動品牌TOKYO UNITE、只賣日本製造的ONITSUKA TIGER NIPPON MADE及青森玻璃工藝津輕Vidro等。

餐飲方面亦有不少注目食店，包括清澄白河人氣店開設的副線EN VEDETTE LUXE、千葉創立的壽司店千葉Takaoka、日本酒專門店酛TOKYO等。另設一個名為YAESU PUBLIC的地方，分成立飲區、購物休憩區及仿照八重洲路地裏的空間等。

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東京Midtown八重洲
地址：東京都中央區八重洲二丁目2番1號
網址：www.yaesu.tokyo-midtown.com

記者：張頌婷

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