【長高季節】春天是孩子長高黃金季節 養生達人推介湯水締造更易長高條件

▲ 春天要把握長高的黃金季節。

家長當然希望子女成績能名列前茅，但在班上最怕排隊時排在前面。相信大家都清楚長高的秘訣離不開飲食、運動和睡眠，但季節也是一個關鍵。「春生、夏長、秋收、冬藏」，春天以「生」為道，是萬物生長的時節，人體也不例外，更是小孩子最長高的黃金季節。

春天是體內陽氣增強的季節，人體機能提高，新陳代謝旺盛，有助於體內水液的循環，促進生長激素的分泌。加上日照時間增加，太陽溫和而且溫度不高，是出外曬太陽補充維他命D的好時機。

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腎為「先天之本」，腎主骨，主生長發育，腎氣充足，則骨骼生長迅速；脾為「後天之本」，主肌肉四肢，是氣血生化之源。食物被消化後，營養就經脾臟吸收以供全身之用。建議可用淮山、蓮子、黑豆、瘦肉，加入薑片煲湯飲用，此湯溫而不補，有助健脾養腎，為孩子身體締造一個更容易長高的條件。

淮山味甘，性平，歸肺、脾、腎經，能健脾、補肺、固腎、益精。

蓮子味甘、澀，性平，歸脾、腎、心經，能補脾止瀉、益腎澀精、養心安神。

黑豆味甘，性平，歸脾、腎經，能補腎益陰、活血利水、祛風解毒，改善腎虛腰痛。

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原文刊於《晴報》，原題為把握孩子長高季節