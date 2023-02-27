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【香港情懷手信】皇玥推出2023香港故事系列　親繪10大香港特色禮盒封套

休閒消費 12:22 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

皇玥推出2023香港故事系列。

於各地旅客回歸香港之際，皇玥的米芝蓮星級團隊，聯同兩位餅藝大師—葉永華大師傅及黎永冠大師傅，誠意為你精心呈獻炮製各式經典的地道餅食，推出全新的2023香港故事系列，為你帶來滿滿的香港味道，無論是作為旅遊香港的手信，抑或是帶著香港地道的味道到外國探親，都能令你感受及分享這份獨特的香港情懷。

最新影片推介︰

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【靚太廚房】港媽風雨不改親手製作連運送午餐飯給子女　只為他們健康成長

香港故事系列的設計，是由皇玥的設計團隊精心親手繪製，一系列為人熟悉的香港的特色，包括10大最受旅客歡迎的代表性建築和文化特色：維港帆船、雙層巴士、電車叮叮、懷舊招牌、雪糕車等，再配上香港著名的地標建築物，如大佛、會展、中環街市等。另外，紙盒的設計可以連成一線，更能拼湊出一幅滿載香港昔日情懷的「全景圖」。

以富有昔日情懷的禮盒，盛載不同口味的創新餅食組合，如蝴蝶酥、蛋卷、脆條等，同樣是作為香港手信的首選。 

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責任編輯︰陳珈希

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