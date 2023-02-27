【蔡天鳳碎屍案】台灣曾爆「人肉羊肉鍋」手法更驚悚　食店老闆打死友人烹屍奉客

▲ 台灣曾爆「人肉羊肉鍋」，食店老闆打死友人烹屍奉客。（iStock圖片）

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害肢解，部分殘肢更被烹調成「人肉湯」，案件轟動全城。台灣過去亦曾發生一宗恐怖分屍案，1992年，一名火鍋店老闆將友人打死後，分屍後疑似把部分肉塊加入羊肉爐內供客人食用。

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案件發生於1992年11月13日，在基隆經營羊肉爐店的老闆張瀟漢，與負責電器維修的水電工李俊雄十分熟稔，當日李男和友人到羊肉爐用膳、喝酒，期間與張男的女友王金蘭發生爭執，李男不慎將王女推落樓梯，張男得知後，一怒之下用鐵棍將李男打昏，並將其拖到廚房用刀砍死。

當時王女躲在屏風後，突然聽到店內傳出剁肉的聲音，發現張男正將死者分屍肢解，她嚇得跑出店外，並向附近的檳榔攤老闆求救，「小瀟殺人了！」，不過隨即被張男拉回店內。由於張男和王女二人經常發生口角，因此鄰居以為只是吵架，未有多加理會。

事後，張男將手、腳、頭顱等易辨識的部位丟棄，並把其他屍塊加進店內的羊肉爐內，售予客人。

多年後，王女遭長期施暴，又多次夢到死者託夢，才前往到警局報案，始揭發這宗分屍命案。不過張男否認將屍塊加入羊肉爐內，最終被判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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責任編輯：羅嘉欣