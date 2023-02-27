  • 20°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】台灣曾爆「人肉羊肉鍋」手法更驚悚　食店老闆打死友人烹屍奉客

健康 13:39 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

台灣曾爆「人肉羊肉鍋」，食店老闆打死友人烹屍奉客。（iStock圖片）

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害肢解，部分殘肢更被烹調成「人肉湯」，案件轟動全城。台灣過去亦曾發生一宗恐怖分屍案，1992年，一名火鍋店老闆將友人打死後，分屍後疑似把部分肉塊加入羊肉爐內供客人食用。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

案件發生於1992年11月13日，在基隆經營羊肉爐店的老闆張瀟漢，與負責電器維修的水電工李俊雄十分熟稔，當日李男和友人到羊肉爐用膳、喝酒，期間與張男的女友王金蘭發生爭執，李男不慎將王女推落樓梯，張男得知後，一怒之下用鐵棍將李男打昏，並將其拖到廚房用刀砍死。

當時王女躲在屏風後，突然聽到店內傳出剁肉的聲音，發現張男正將死者分屍肢解，她嚇得跑出店外，並向附近的檳榔攤老闆求救，「小瀟殺人了！」，不過隨即被張男拉回店內。由於張男和王女二人經常發生口角，因此鄰居以為只是吵架，未有多加理會。

事後，張男將手、腳、頭顱等易辨識的部位丟棄，並把其他屍塊加進店內的羊肉爐內，售予客人。

多年後，王女遭長期施暴，又多次夢到死者託夢，才前往到警局報案，始揭發這宗分屍命案。不過張男否認將屍塊加入羊肉爐內，最終被判處無期徒刑、褫奪公權終身。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
今日 11:03
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
【蔡天鳳碎屍案】大埔碎屍案警檢直徑40厘米湯煲　法醫：人體1部位往往成破案關鍵
今日 12:17
【蔡天鳳碎屍案】大埔碎屍案警檢直徑40厘米湯煲　法醫：人體1部位往往成破案關鍵

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
今日 11:03
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
【蔡天鳳碎屍案】大埔碎屍案警檢直徑40厘米湯煲　法醫：人體1部位往往成破案關鍵
今日 12:17
【蔡天鳳碎屍案】大埔碎屍案警檢直徑40厘米湯煲　法醫：人體1部位往往成破案關鍵
健康問題 網絡熱話 罪案 蔡天鳳 台灣

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱