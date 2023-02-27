【臨終願望】癌末父生命倒數留遺憾　女兒病房披婚紗拍全家福圓最後心願

▲ 台灣一名癌末父親生命走到盡頭，女兒在病房披上婚紗與他拍最後的全家福。（門諾醫院圖片）

即使孩子已長大成人，父母也永遠放不下他們。台灣一名癌末父親生命走到盡頭，卻有未圓的心願，女兒為了讓爸爸在世不留遺憾，於是在病房披上婚紗與他拍攝最後的全家福，爸爸感動盼望女兒一定要幸福。

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父遺憾未影全家福

據台灣花蓮市門諾醫院的資料，今年初68歲鄭先生的哥哥因肺癌離世，他因出現相似症狀，求醫後確診患上肺癌，而且癌細胞已轉移到其他器官，病情急轉直下。鄭家原計劃拍攝全家福，可是因爸爸的病況而擱置。鄭先生的26歲女兒鄭怡亭在醫護團隊的幫助下為爸爸圓夢，上周五（24日）披上婚紗和丈夫走入病房與爸爸拍全家福。

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鄭怡亭大學未畢業就和爸爸一起工作，在地盤紮鐵，父女感情深厚。她自責沒及早發現爸爸身體出事，雖然她3年前已和丈夫註冊結婚，但爸爸一直對於未能為她舉辦婚禮而感到愧疚，原本計畫今年初穿婚紗與爸爸一起拍全家福，可惜命運弄人，最終要在病房進行。

撐病軀祝福女兒幸福

當日穿上西裝外套的鄭先生坐在輪椅上，帶著氧氣面罩，身體虛弱卻高興見到女兒披婚紗，並為女兒與女婿兩口子送上祝福，「我的女兒穿禮服真的很漂亮，你們一定要幸福！」父女十指緊扣，女兒握著父親滿布皺紋的手，與丈夫一起三人合照，場面令人感動。

除了醫護團隊幫忙外，花蓮婚紗奧莉維亞老闆得知鄭氏父女的情況後，亦主動借出婚紗，並為鄭怡亭安排化妝和髮型服務，成就這個溫馨的場面。鄭怡亭感謝門諾醫護團隊的用心，圓了爸爸與她的夢，她指自己會永遠記著爸爸在她耳邊訴說的祝福。

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責任編輯︰王明芳