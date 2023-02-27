  • 20°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商台DJ惹禍】梁文禮狂數歌手被批雙面人　被商台暫停職務三個月：反思過後再重新出發

娛樂 12:46 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

梁文禮被商台停職3個月。

商台DJ梁文禮自看完梁詠琪紅館演唱會後，在個人IG story出post大讚Gigi在台上好靚，可是他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差，因而被批「雙面人」，引起網民熱議！

被翻出多次狂數歌手

即使之後他在電台節目開咪向梁詠琪道歉，不過很多人依然「唔收貨」，隨後他再被踢爆在陳奕迅（Eason）去年開騷期間，梁文禮曾公開撰長文大讚看完Eason十分感動，大讚他全程投入，無論造型還是歌單都足見用心，「有好幾吓感動係，好耐冇見『呢個陳奕迅』」 ，並感謝Eason經理人請睇騷，不過事後他被翻出鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣。

【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢

狂插MIRROR

至於已故巨星張國榮離世20周年，MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）及姜濤獲邀翻唱哥哥名曲，梁文禮轉載相關報道後留言：「集體強姦張國榮作品」。惟梁文禮曾於社交網稱讚拉闊音樂會上姜濤魅力四射，是天生的舞台表演者。

隨後他又被指狂踩MIRROR周邊和公仔醜樣：「設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得街嘅都係。你哋邊個會買，千祈唔好俾我睇到，即unfollow你。」當有人問有沒有MIRROR的門票時，梁文禮回覆：「無消息」、「一定要睇咩？」、「不如做更多有意義嘅嘢」。

今日（2月27日）商台發聲明暫停梁文禮主持職務，全文如下：

有鑑於本台節目主持人梁文禮近日於社交平台對個別音樂人發出帶有傷害性之評論，經本台負責人與梁文禮共同檢討後，雙方同意於2月27日起暫停其主持人職務三個月，待冷靜反思過後再重新出發。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片推介：龔嘉欣專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
11:37 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
17:30 2023/02/23
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
【MIRROR】姜濤戒玩手機少睇社交媒體　教主AK回應梁文禮批評【有片】
19:02 2023/02/24
【MIRROR】姜濤戒玩手機少睇社交媒體　教主AK回應梁文禮批評【有片】

你可能感興趣

【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
11:37 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
17:30 2023/02/23
【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮
DJ 姜濤 盧瀚霆 梁詠琪 陳奕迅 Mirror 娛樂人物職業 娛樂行業 商業電台

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱