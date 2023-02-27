【商台DJ惹禍】梁文禮狂數歌手被批雙面人　被商台暫停職務三個月：反思過後再重新出發

▲ 梁文禮被商台停職3個月。

商台DJ梁文禮自看完梁詠琪紅館演唱會後，在個人IG story出post大讚Gigi在台上好靚，可是他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差，因而被批「雙面人」，引起網民熱議！

被翻出多次狂數歌手

即使之後他在電台節目開咪向梁詠琪道歉，不過很多人依然「唔收貨」，隨後他再被踢爆在陳奕迅（Eason）去年開騷期間，梁文禮曾公開撰長文大讚看完Eason十分感動，大讚他全程投入，無論造型還是歌單都足見用心，「有好幾吓感動係，好耐冇見『呢個陳奕迅』」 ，並感謝Eason經理人請睇騷，不過事後他被翻出鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣。

【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉 自認對方粉絲：我好支持佢

狂插MIRROR

至於已故巨星張國榮離世20周年，MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）及姜濤獲邀翻唱哥哥名曲，梁文禮轉載相關報道後留言：「集體強姦張國榮作品」。惟梁文禮曾於社交網稱讚拉闊音樂會上姜濤魅力四射，是天生的舞台表演者。

隨後他又被指狂踩MIRROR周邊和公仔醜樣：「設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得街嘅都係。你哋邊個會買，千祈唔好俾我睇到，即unfollow你。」當有人問有沒有MIRROR的門票時，梁文禮回覆：「無消息」、「一定要睇咩？」、「不如做更多有意義嘅嘢」。

今日（2月27日）商台發聲明暫停梁文禮主持職務，全文如下：

有鑑於本台節目主持人梁文禮近日於社交平台對個別音樂人發出帶有傷害性之評論，經本台負責人與梁文禮共同檢討後，雙方同意於2月27日起暫停其主持人職務三個月，待冷靜反思過後再重新出發。

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