  • 20°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鴨脷洲盛事】百年歷史洪聖寶誕慶典　廣邀紅星名人出席「放水燈」祈福

休閒消費 14:00 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

紅星名人出席洪聖寶誕慶典的「放水燈」環節。

至今已有逾百年歷史、鴨脷洲年度盛事—洪聖傳統文化節載譽歸來！洪聖寶誕(農曆二月十三日) 是鴨脷洲居民紀念洪聖大王的節慶，包含了源遠流長的中國文化及傳統藝術。發展至今，洪聖寶誕活動不但維繫本洲居民的團結，保留了地方恆久的信仰文化，更傳承了源遠流長的中國文化。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】福小校園廚房即製新鮮午餐　設不同主題讓學生味覺認識世界

今年慶典於2月26日圓滿舉行，慶祝節目多采多姿，包括：接神儀式、放水燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟、醒獅採青、互動主題遊戲、水燈晚會、賀誕巡遊、賀誕神功戲、正誕日(洪聖寶誕)祝壽儀式、頒旗典禮及送神儀式等環節，祈求洪聖爺保祐風調雨順、漁獲豐收、國泰民安。

本年度再次得到香港旅遊發展局「本地特色旅遊活動先導計劃」的支持，繼續將「2023鴨脷洲洪聖傳統文化節」發揚光大。望能推廣至更多本地及海外旅客，一同感受香港「亞洲盛事之都」的魅力。

為隆重慶祝洪聖寶誕，當日邀請到各紅星名人出席支持並參與「放水燈」祈福及龍舟「點睛」環節，包括：胡定欣、周勵淇、高海寧、琦琦、黎諾懿、車婉婉、劉倩婷、羅蘭、港姐梁超怡、港姐許子萱、港姐林鈺洧、港姐刑慧敏等等。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
13:40 2023/02/13
【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
【韓國旅遊】釜山舉行鎮海軍港節　3月必到賞櫻勝地【內附連結】
13:22 2023/02/16
【韓國旅遊】釜山舉行鎮海軍港節　3月必到賞櫻勝地【內附連結】
【親子好去處】鴨脷洲洪聖傳統文化節重臨　免費入場放水燈+祈福龍舟+拜廟攤位
12:47 2023/02/17
【親子好去處】鴨脷洲洪聖傳統文化節重臨　免費入場放水燈+祈福龍舟+拜廟攤位

你可能感興趣

【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
13:40 2023/02/13
【台灣旅行】直擊台灣燈會3大打卡位　情人節萬千燈泡打造浪漫星空
【韓國旅遊】釜山舉行鎮海軍港節　3月必到賞櫻勝地【內附連結】
13:22 2023/02/16
【韓國旅遊】釜山舉行鎮海軍港節　3月必到賞櫻勝地【內附連結】
【親子好去處】鴨脷洲洪聖傳統文化節重臨　免費入場放水燈+祈福龍舟+拜廟攤位
12:47 2023/02/17
【親子好去處】鴨脷洲洪聖傳統文化節重臨　免費入場放水燈+祈福龍舟+拜廟攤位
慶典 節慶 梁超怡 許子萱 劉倩婷 林鈺洧 周勵淇 胡定欣 羅蘭 高海寧

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱