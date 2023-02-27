【鴨脷洲盛事】百年歷史洪聖寶誕慶典　廣邀紅星名人出席「放水燈」祈福

▲ 紅星名人出席洪聖寶誕慶典的「放水燈」環節。

至今已有逾百年歷史、鴨脷洲年度盛事—洪聖傳統文化節載譽歸來！洪聖寶誕(農曆二月十三日) 是鴨脷洲居民紀念洪聖大王的節慶，包含了源遠流長的中國文化及傳統藝術。發展至今，洪聖寶誕活動不但維繫本洲居民的團結，保留了地方恆久的信仰文化，更傳承了源遠流長的中國文化。

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今年慶典於2月26日圓滿舉行，慶祝節目多采多姿，包括：接神儀式、放水燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟、醒獅採青、互動主題遊戲、水燈晚會、賀誕巡遊、賀誕神功戲、正誕日(洪聖寶誕)祝壽儀式、頒旗典禮及送神儀式等環節，祈求洪聖爺保祐風調雨順、漁獲豐收、國泰民安。

本年度再次得到香港旅遊發展局「本地特色旅遊活動先導計劃」的支持，繼續將「2023鴨脷洲洪聖傳統文化節」發揚光大。望能推廣至更多本地及海外旅客，一同感受香港「亞洲盛事之都」的魅力。

為隆重慶祝洪聖寶誕，當日邀請到各紅星名人出席支持並參與「放水燈」祈福及龍舟「點睛」環節，包括：胡定欣、周勵淇、高海寧、琦琦、黎諾懿、車婉婉、劉倩婷、羅蘭、港姐梁超怡、港姐許子萱、港姐林鈺洧、港姐刑慧敏等等。

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責任編輯︰陳珈希