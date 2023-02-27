【宅男女神】35歲林夏薇美國外遊　粉紅穿搭少女味湧現

▲ 35歲林夏薇美國外遊，粉紅穿搭少女味湧現。

現年35歲的林夏薇自去年於TVB奪得「最佳女主角」的視后名銜後，便一直不停拍劇，難得早前忙裡偷閒，成功拎長假飛往美國洛杉磯旅行。心情暢快的她遂趁機一改以往高貴氣質形象，化身美國HIP POP造型，並將相片大方與一眾粉絲分享。照片中，林夏薇將一頭長髮束起，上身穿上粉紅色鬆身衞衣，下身則配白色闊褲，人妻頓時減齡像18歲的少女般。

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視后林夏薇早前於美國「充電」渡假，並於IG上載多幅粉紅穿搭的造型照片。照片中，寬身的上衣雖然將其玲瓏身材包冚，但活蹦活跳的她卻頓時減齡不少，由以往高冷女神氣質，頓化身為少女感十足的18歲女孩。照片曝光後，不少網民均大讚女神回春18歲、形象百變、凍齡有道...

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事實上，林夏薇雖然年屆35歲兼已為人妻，但出道多年的她身材一向Fit到漏，而歲月亦未有在她臉上留有任何痕跡。凍齡有道的她過去亦曾大方分享簡單減肥凍齡4招。

減肥凍齡4招

自製面膜 : 林夏薇自中學開始，便會運用天然物料：黃瓜、牛奶、雞蛋等研製面膜，曾因此被同學笑稱『美容達人』，因她會以最低成本同最天然成分作保養。

飲食健康 : 因為過去曾試過不健康的減肥方法的她，並不建議節食，指「特地不吃飯反而易有水腫，形成虛胖身型，所以正常飲食，均衡飲食反而重要」。她又提醒想修身人士：「如果需要減重的朋友，少食多餐的確是至理明言。」

大量飲水: 林夏薇指每日都會飲2000cc嘅水果水。

大量運動 :每日都會做個半鐘帶氧運動，如果開劇好忙，她都會做啲簡單拉筋。為維持至Fit身材，林夏薇家中亦備有多部健身器材方便鍛煉她，非常注重腹部線條及全身平衡，所以每日都會使用健腹器；又會抽1分鐘做平板支撑，配合拉筋。

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責任編輯：羅嘉欣