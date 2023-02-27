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【粉紅麻甩101】余德丞王雍泰體驗Gel甲　Dickson：下月都要再光顧

娛樂 13:52 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

ViuTV全新節目《粉紅麻甩101》

ViuTV全新節目《粉紅麻甩101》，節目由「麻甩系男孩」余德丞（Dickson）和王雍泰（Nicky），以及3位「粉紅巴打」黃凱逸（Zelos）、陳君浩（阿BU）和陳皓雲（Howard）擔任主持。

5位主持將帶領觀眾體驗各種活動，希望打破社會為男士設下的沉悶框框，擴闊大家對都市男性的想像，重新反思「自在生活」的真正定義。 

    點擊圖片放大
    +2
  • Dickson接受Gel甲。 王雍泰（Nicky）
  • 黃凱逸（Zelos）

體驗Gel甲
 
迷上美甲的黃凱逸（Zelos）指自己因為以前有咬指甲的壞習慣，加上近年流行的「Y2K風格」令他接觸美甲，更開始了「Gel甲之路」。所以，今晚（2月27日）播出的一集，Zelos將會帶麻甩組體驗Gel甲。

首次Gel甲的王雍泰（Nicky）和余德丞（Dickson）更親自挑選指甲款式，Nicky拜託美甲師在指甲上畫上愛犬造型，而Dickson則提議用上韓國女團代表色以及心愛的足球隊為造型主題。

其間，Gel甲機加熱過程太熱令麻甩慘叫連連，Dickson更痛到「飆晒眼水」，痛苦的經歷令二人更加不解美甲的意義。 
 
經過美甲師一番努力後，原本對美甲頗為抗拒的麻甩組均對完成品超級滿意。精緻的造型更令粉紅組非常羨慕。Dickson亦直言最初不太願意Gel甲，但看到成品後，笑言下月都要再光顧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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