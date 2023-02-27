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【排便習慣】醫生提醒大便發黑要小心　2大「黑便」特徵或是重病警號

醫生診症室 22:45 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

醫生提醒大便發黑要小心，2大「黑便」特徵或是重病警號。

排便基本上是每日都會做的事，但如果顏色、形狀有異常就要小心。台灣輔仁大學附設醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝，日前分享自己常常在用餐時，收到民眾傳來的便便照，擔心是否排「黑便」。而他亦提醒民眾，如果觀察到黑便中有兩個特徵，就要從速求醫。

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林暘朝日前在Facebook專頁分充享，「黑便」顧名思義，就是很黑的糞便，也因為像柏油般黑黑亮亮，而被稱作「瀝青便」。黑便主要透過顏色區分，但當糞便呈現暗咖啡色時，則不算是真正的黑便。

林暘朝提醒，若觀察到糞便有黑到發亮、夾雜血腥味等特徵時，則要懷疑是「上消化道出血」，這時就應該立即求醫。而上消化道包含食道、胃、十二指腸道等，當這些地方出血時，排出來的糞便會呈現較黑的狀態。

至於上消化道的出血原因，包含潰瘍、腫瘤等。林暘朝指出，任何原因造成的出血都應謹慎對待，並應進一步進行仔細檢查。

他表示，解黑便是一種健康警訊，如碰到腫瘤、胃、食道等不正常出血狀況時，都應及早送醫救治；然而，當病友們解黑便，卻因沒有特別的症狀而置之不理時，便較容易對健康造成更大危害。

他進一步指出，若民眾發現有黑便，或有長期上腹部疼痛、消化不良等徵兆時，就應及早到胃腸肝膽科求診，並透過胃鏡檢查，及早找出病灶和接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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