【復常之路】本周三起免費核酸檢測服務停止　公院、院舍強制核酸要求全面撤銷

▲ 本周三起免費核酸檢測服務停止。（資料圖片）

政府今日（27日）提醒市民，公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求由星期三（1日）起以快速抗原測試取代。

因應強制核酸檢測要求全面撤銷，社區檢測網絡的免費核酸檢測服務同日起會停止，21個社區檢測中心及檢測站會予以保留，在每日早上10時至晚上8時為巿民提供自費核酸檢測服務。

3月1日起，適用於公立醫院及安老院和殘疾人士院舍員工及探訪人士，以及院舍住客的核酸檢測要求，將改為快速抗原測試。公立醫院及院舍的探訪人士於探訪前24小時內進行快速抗原測試並獲陰性結果，便可入內探訪。而公立醫院臨床員工、院舍員工及住客應繼續每日進行一次快速抗原測試，以持續保護重點人群及重點場所。

有需要的旅客亦可選擇在設於香港國際機場、全日24小時運作的快速核酸檢測中心進行自費檢測，並可於兩小時內獲取結果。

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記者：黃穎津