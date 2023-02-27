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【47人初選案】控辯雙方先處理同意事實　押後至本周三辯方或盤問區諾軒

社會 12:57 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（27日）踏入第15天審訊。控方指已完成證人區諾軒主問，並呈上依賴共謀者原則舉證的列表，案件押後至本周三（3月1日）處理同意案情後，屆時辯方或展開盤問。

控方今表示已完成對首名從犯證人區諾軒的主問，並呈上一份依賴共謀者原則（co-conspirator's rule）舉證的列表，所有證據均會指向全部16名被告。庭上透露，控方依賴的證物包括一篇刊於2020年2月的文章，至少戴耀廷及區當時已構成協議，其餘證據包括影片、Facebook貼文等。

有辯方關注，證物範圍太闊，涉及政黨的證據被用作指向其他被告。法官強調，即使構成協議，相關串謀不一定涉及犯罪，故有待爭議。另有辯方要求控方交代證物鏈，當中涉及戴耀廷的文章。

法官考慮到辯方需時消化冗長的證據文件，押後至周三（3月1日）續審，料屆時處理控辯雙方承認事實後，辯方便開始盤問區諾軒。

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記者：陳曉欣

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