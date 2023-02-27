  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 17:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手足情】爸媽將仔女強迫成競爭對象　兄弟姊妹感情崩壞未能扶持成長

育兒經 15:58 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

網上這三個孩子的家庭，媽媽經常犯錯卻又不自知。西瓜分成多少份是富彈性的，她卻偏偏喜歡自製緊張競爭氣氛。

「嗱，最後呢一件，邊個食得最快，邊個就可以食埋佢！」於是，三個小孩都瘋狂將分來的一片西瓜塞進嘴裏，雙眼卻忙於盯着桌上那最後的一片。最終是演變成你爭我奪的混亂場面，吵死了。我滿腹疑問，這是媽媽樂見的嗎？

不少爸媽滿以為競爭可激發孩子的奮鬥心和上進心，卻是適得其反破壞了子女之間的感情呢！

最新影片︰

童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

「你哋邊個乖我就錫邊個。」「你哋邊個食飯食得最快，我就獎佢一條冰棒！」「你哋邊個成績差，就無得跟我哋去旅行！」

天！一家人本應該是一條心的發揮團隊精神，爸媽卻將子女強迫成為競爭對象，既要由朝到晚都要提防着對方，兄弟姊妹的情誼又哪來空間萌生？天下間是沒有傻瓜會跟競爭對象做朋友的呀！

反觀另外一個兩兄妹的家庭，兄妹之間的感情極之深厚。哥哥處處細心的照顧小妹妹，而妹妹則愛親近着哥哥，兩兄妹互相愛護，從來不會為爭奪物資而吵個不停。

「媽媽，哥哥放學都會肚餓啦，我哋要帶啲點心俾佢。」小妹妹在吃點心時，都不忘關顧哥哥呢，真窩心啊！

當然，我們當爸媽的，是該從旁引導，以增進孩子們的感情的。記得以前我接哥哥放學之前，都會輕輕提醒弟弟。「記得幫哥哥選一包糖果呀！」弟弟高舉糖果大叫。「哥哥！哥哥！」兩兄弟在學校門外相擁的一幕，是我永遠不會忘記的。

文章原刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「兄弟姊妹情」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【棄老移民】移民後棄母不養留兄弟姊妹照顧　不孝子被怒批︰唔出錢又唔出力
13:09 2023/02/06
【棄老移民】移民後棄母不養留兄弟姊妹照顧　不孝子被怒批︰唔出錢又唔出力
【育兒分享】公平對待兩子不是追求相同 社工爸爸：是按各人需要給予
10:27 2023/02/02
【育兒分享】公平對待兩子不是追求相同 社工爸爸：是按各人需要給予
【育兒之道】兩個夠晒數手足一起成長　茶兄妹當童星訓練自信表達力
12:24 2022/07/08
【育兒之道】兩個夠晒數手足一起成長　茶兄妹當童星訓練自信表達力

你可能感興趣

【棄老移民】移民後棄母不養留兄弟姊妹照顧　不孝子被怒批︰唔出錢又唔出力
13:09 2023/02/06
【棄老移民】移民後棄母不養留兄弟姊妹照顧　不孝子被怒批︰唔出錢又唔出力
【育兒分享】公平對待兩子不是追求相同 社工爸爸：是按各人需要給予
10:27 2023/02/02
【育兒分享】公平對待兩子不是追求相同 社工爸爸：是按各人需要給予
【育兒之道】兩個夠晒數手足一起成長　茶兄妹當童星訓練自信表達力
12:24 2022/07/08
【育兒之道】兩個夠晒數手足一起成長　茶兄妹當童星訓練自信表達力
家庭教育 育兒心得 子女心聲 鄧藹霖

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女