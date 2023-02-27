【手足情】爸媽將仔女強迫成競爭對象　兄弟姊妹感情崩壞未能扶持成長

網上這三個孩子的家庭，媽媽經常犯錯卻又不自知。西瓜分成多少份是富彈性的，她卻偏偏喜歡自製緊張競爭氣氛。

「嗱，最後呢一件，邊個食得最快，邊個就可以食埋佢！」於是，三個小孩都瘋狂將分來的一片西瓜塞進嘴裏，雙眼卻忙於盯着桌上那最後的一片。最終是演變成你爭我奪的混亂場面，吵死了。我滿腹疑問，這是媽媽樂見的嗎？

不少爸媽滿以為競爭可激發孩子的奮鬥心和上進心，卻是適得其反破壞了子女之間的感情呢！

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「你哋邊個乖我就錫邊個。」「你哋邊個食飯食得最快，我就獎佢一條冰棒！」「你哋邊個成績差，就無得跟我哋去旅行！」

天！一家人本應該是一條心的發揮團隊精神，爸媽卻將子女強迫成為競爭對象，既要由朝到晚都要提防着對方，兄弟姊妹的情誼又哪來空間萌生？天下間是沒有傻瓜會跟競爭對象做朋友的呀！

反觀另外一個兩兄妹的家庭，兄妹之間的感情極之深厚。哥哥處處細心的照顧小妹妹，而妹妹則愛親近着哥哥，兩兄妹互相愛護，從來不會為爭奪物資而吵個不停。

「媽媽，哥哥放學都會肚餓啦，我哋要帶啲點心俾佢。」小妹妹在吃點心時，都不忘關顧哥哥呢，真窩心啊！

當然，我們當爸媽的，是該從旁引導，以增進孩子們的感情的。記得以前我接哥哥放學之前，都會輕輕提醒弟弟。「記得幫哥哥選一包糖果呀！」弟弟高舉糖果大叫。「哥哥！哥哥！」兩兄弟在學校門外相擁的一幕，是我永遠不會忘記的。

文章原刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「兄弟姊妹情」。

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