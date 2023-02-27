【最新研究】香港小學生完成理財課程後行為變正面 倡納理財教育入正式課程中

▲ 「理財啟苗」創辦人之一李錦博士建議將理財教育納入正式課程中。(照片由受訪者提供)

現今的小學生在日常生活當中，難免接觸到理財機會，有研究指擁有較高理財能力不但有助儲蓄、減少債務，還能減低抑鬱症。近日有機構針對香港小學生理財能力及相關心理研究調查，結果發現23%上過理財課程後的學生理財行為變正面，建議將理財教育納入正式課程中。

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「理財啟苗」剛發佈了第三份理財研究報告，關於理財教育計劃對香港小學生理財能力和心理健康實驗影響研究報告，共有6間香港小學、136名小四學生參與。

第一期顯示這136個學生由剛開始情況一樣，但在完成4S課程後，理財能力，即知識、態度和行為及相關的心理質素即延伸滿足、感恩方面都有顯著的正面改變。包括理財知識增長16%、態度增長17%、行為增長23%、延伸滿足增長21%、感恩增長26%、母親對子女理財行為的評價增長24%。而相隔三個月後進行的結果亦顯示學生在完成理財課程後，仍然能夠保持其提升的理財能力及心理質素。

「4S課程」共10個單元，由香港教育大學與「理財啟苗」創辦人之一李錦博士開發，他指出目的填補過去研究主要集中西方國家及大學生，較少在亞洲地方研究理財教育如何幫助青少年建立更好的理財能力及相關的心理質素。過往研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理狀況均有裨益。較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。

家長、教育人士、僱主及社會大眾均視理財能力為重要的生活技能之一。理財知識能夠幫助兒童及青少年成長發展，建立正確價值觀及品格，並改善心理質素，惠及個人、家庭及社會。

「理財啟苗」義務推廣理財教育，至今教了45間中小學，教導超過5,400位中小學生、3,780位家長及1,390位教師。

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責任編輯:許珞珩