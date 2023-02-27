【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到

愛情令人開心，但如果遇上恐怖追求者，反而令人困擾，更有機會官非上身。台灣台中一名女清潔工，單戀一名男醫生長達5年，不停狂發示愛短訊，更日日穿黑絲返工引誘，醫生忍無可忍，直到台灣的跟蹤騷擾防治法正式實行，立即報案求助。

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這名男醫生叫阿宏（化名），而女事主姓林，林女因為到男醫生所屬的醫院短暫工作而認識，林女很快被阿宏迷倒，每日都狂SEND示愛短訊，長達5年之久，阿宏慘被騷擾，曾向林女要求不要再這樣做，不過林女依然故我，直到蹤騷擾防治法正式實行後，阿宏遂報警求助。

而警方調查及翻查閉路電視所得，發覺去年6月1日至4日之間，清潔工林女每天都穿著黑色絲襪返醫院。而林女接受檢方偵訊時，坦承有到醫院等候男醫生阿宏，但稱自己僅是想與阿宏談話及分享生活，並沒有騷擾對方。

經台中地院審理時，法官認為，林女的行為歷時非短，可見林女的情緒及自我克制的能力不足，對於阿宏的身心與生活造成損害，實在不可取，考量林女終於認罪，有悔意，無前科，依犯跟蹤騷擾法，判罰2萬元新台幣（約5119港元），服勞役20日，可上訴。

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責任編輯︰王明芳