【吃貨橫掃曼谷】高海寧出埠被胸襲抽水　彭慧中慨嘆：唔想人哋唔記得我

▲ 高海寧拍旅遊節目被「吹水」。

由3位女神高海寧（高 Ling）、彭慧中、陳星妤，以及林澄光（Michael）主持的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，近日正在播映中。當中宅男女神彭慧中於節目中大派福利，鏡頭前大解放全裸浸浴，令向來被網民力捧的彭慧中頓成焦點。

於今晚（2月27日）播映的《吃貨橫掃曼谷》內，彭慧中向高Ling吐心聲，入行12年的她直言事業停滯不前。

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彭慧中陳星妤玩冰火交融

節目裡，彭慧中跟陳星妤去曼谷酒店歎罕有的土耳其浴，二人先躺在暖笠笠的大理石上接受擦背按摩，之後遊走於由喜瑪拉雅山岩磚砌成的桑拿房，及零度以下的冰房之間，兩位靚女大玩冰火交融。

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彭慧中遭猩猩強吻

當中擁34D火辣身材的彭慧中穿上白色兩件頭泳衣，身型相當吸睛，只見她閉上眼嘆SPA，一面享受。

另外三位女主持跟林澄光到曼谷Safari World，與大班野生動物零距離接觸。高 Ling、星妤及彭慧中分別跟極具演藝細胞的猩猩上演求愛大作戰，當中以彭慧中表現最大膽，與猩猩齊齊伸脷影合照。

彭慧中事後說：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌roll機即刻入戲，起碼錫咗我20啖，一cut機即刻擰歪面唔理你！」另外，高Ling被猩猩從後索吻，更不覺意「胸襲」女神。

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「少年食神」最驚青

此外一班主持先去餵飼為食長頸鹿，彭慧中直言未試過這麼近距離觀看長頸鹿，高 Ling更幫長頸鹿剝埋香蕉：「佢地今日好斯文，因為我喺南非餵過一次，可以用猴擒嚟形容，佢用條脷捲住你隻手，直至食晒你手上嘅嘢，先肯放你走。」

星妤是3人當中最為害怕，但也不及Michael驚青，Michael坦言自己真係驚，並自嘲「龐大身形，弱小心靈」，結果因企到離行離迾遞香蕉令長頸鹿幾乎吃唔到，遭高 Ling直斥「冇鬼用！」

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高Ling：我都有年半冇做過嘢

節目中，高Ling還邀請了彭慧中到由1940年代建築改建而成的精品酒店共晉午飯，其間高Ling向彭慧中進行大逼攻，高Ling一來便開門見山：「我見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」

高Ling並指覺得彭慧中值得在事業上擁有更多，更大讚彭慧中勤力：「例如今次你知道我哋去邊，會事先上網做晒功課，等去到現場多啲嘢講，我好欣賞你呢樣嘢。」

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彭慧中聞言亦快人快語回應謂：「好多人都係咁講，我都覺。」不過語畢，彭慧中即補充指其實只係「爭咗啲嘢」，當中包括機會：「都成12年喇，我真心講句，我覺得自己事業停滯不前。我唔想人哋唔記得我，好容易咋嘛。」

高 Ling聽畢即大為感觸，並強忍淚水謂：「我好明白，我都有年半冇做過嘢，啲人喺街度都會話『高 Ling好耐冇睇過你嘅電視劇』。」

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