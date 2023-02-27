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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【蔡天鳳碎屍案】為方媛好友Abby慘死難過　郭富城致哀：祈求安息

娛樂 14:26 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

郭富城與太太方媛。

名媛蔡天鳳（Abby）被殺害，遺體更被肢解烹煮，震驚全城。

蔡天鳳生前與郭富城太太方媛情同姊妹，更被形容為超閨密。對於好友不幸遇害，方媛在昨晚（2月26日）於個人IG及微博上載一張花朵的黑白照，寫道：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為甚麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」

郭富城隨後也分別在IG底下留言、轉發該則微博貼文，寫下「祈求安息」以達哀悼。

蔡天鳳（左）與方媛情同姊妹。

最新影片推介：龔嘉欣專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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