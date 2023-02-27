【蔡天鳳碎屍案】為方媛好友Abby慘死難過 郭富城致哀：祈求安息 娛樂 14:26 2023/02/27 分享： 分享： 熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言 ▲ 郭富城與太太方媛。 名媛蔡天鳳（Abby）被殺害，遺體更被肢解烹煮，震驚全城。 蔡天鳳生前與郭富城太太方媛情同姊妹，更被形容為超閨密。對於好友不幸遇害，方媛在昨晚（2月26日）於個人IG及微博上載一張花朵的黑白照，寫道：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為甚麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」 郭富城隨後也分別在IG底下留言、轉發該則微博貼文，寫下「祈求安息」以達哀悼。 ▲ 蔡天鳳（左）與方媛情同姊妹。 最新影片推介：龔嘉欣專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺 陪做物理治療誘賭錢 今日 11:55 【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺 陪做物理治療誘賭錢 【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子 「五姐」借網民留言吐喪女心聲 今日 11:45 【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子 「五姐」借網民留言吐喪女心聲 【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光 為骨場「紅牌」曾被包養 今日 11:33 【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光 為骨場「紅牌」曾被包養 你可能感興趣 【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺 陪做物理治療誘賭錢 今日 11:55 【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺 陪做物理治療誘賭錢 【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子 「五姐」借網民留言吐喪女心聲 今日 11:45 【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子 「五姐」借網民留言吐喪女心聲 【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光 為骨場「紅牌」曾被包養 今日 11:33 【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光 為骨場「紅牌」曾被包養 家庭關係 網絡熱話 蔡天鳳 方媛 郭富城