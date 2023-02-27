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【搶救無效】踢足球無故暈倒教練不懂CPR　12歲男童錯過黃金治療時間送院亡

兒童健康 16:50 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

12歲男童Elijah在一場足球訓練中倒下，最終失救死亡。（圖片︰GoFundMe）

救人是分秒必爭！外國一名12歲男童接受足球訓練期間，表示要休息一下後無故倒地，現場人士包括教練沒人懂得CPR心肺復甦法，而救護車在事發半小時後才到達，男童錯過了黃金治療時間，送院搶救無效身亡，家人非常傷痛，促請教練要學識心肺復甦術，以保證兒童及青少年學員，避免同類悲劇發生。

男孩足球訓練期間暈倒

據《每日郵報》報道，17日（周五）早上，在美國紐澤西州的西區公園足球場，12歲男童Elijah Jordan Brown Garcia和他10歲的弟弟Mekhi參加足球訓練，弟弟指出當時哥哥Elijah大約跑了20碼（約18.3米），就說要休息一下，當時他沒有被外物擊中，亦沒有接觸任何東西，在不知道什麼情況下突然倒下來。

據悉當時球隊的主教練已經離開，現埸由另一位教練和家長負責訓練，他們見到Elijah倒地，都不知如何讓他蘇醒過來，在場亦沒有其他人懂得CPR心肺復甦術，目擊者都束手無策。

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錯過黃金治療時間搶救無效

直至約30多分鐘後，救護車來到現場，雖然救援終於來到，但已經來不及挽救Elijah的性命，他錯過黃金治療時間，送院搶救無效身亡。有關Elijah的真正死因有待公告。

家人對Elijah突然離世接受不來，姨媽Sable Shelton痛斥現場的大人照顧不到孩子，心痛何以沒有人可進行CPR，斥責最基本的技能都不會。

媽媽Reven Brown心痛兒子，認為兒子的生命應該要走更遠，要獲得更多愛，難以相信喜歡跳舞和足球、愛錫家人朋友、喜歡笑的Elijah遇到不測，有感兒子命不該絕。

Reven另育有三孩，身為家長，她不想類似悲劇再發生，她促請所有青少年體育教練都要獲得進行心肺復甦術的資格。此外，家人在眾籌平台GoFundMe發文，為Elijah籌殮葬費。

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責任編輯︰王明芳

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