【方皓玟音樂會】方皓玟5月舉行兩場音樂會　活在當下勇敢做自己

▲ 方皓玟將舉行音樂會。

多元化優惠平台Katch不時會為會員推出活動門票，今年更計劃以「Katch Our Life, Bravely Be You」為核心主題舉行一系列音樂會，鼓勵大家活在當下，勇敢做自己。

頭炮即找來個性鮮明及一直勇於活出自我的方皓玟（小明）合作，希望透過小明的音樂感染觀眾，令大家重新認清自己，活出自己的人生。

繼2021年紅館個唱《LOST n FOUND》，小明近年分別與不同志同道合的歌手單位Crossover，引來不少樂迷紛紛呼喚「個唱2.0」的誕生。

相隔兩年，樂迷終於等到好消息一連兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》將於5月19及20日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行。

這次的《Katch Our Life》主題是活在當下，分享此時此刻的方皓玟的感覺。一直忠於自己﹑堅持信念的小明，總是會帶來話題性、破格的演出。

談及是次音樂會主題，她直言不例外：「《Katch Our Life音樂會》將會有很多大膽的新嘗試及元素，甚至天馬行空的想法都會呈現出來，內裏包含着自己的生活態度、個人化喜好及對編曲的新潮想法。」

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她亦透露：「今次會有很多新嘗試，包括舞蹈綵排、編曲，以及演唱一些從未唱過的歌，很具挑戰性，亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思，將於今次實現出來，我自己都十分期待。」

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