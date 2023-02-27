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【手術燈墜下】林哲玄：本港未有法例管制醫療儀器進口和銷售　十分落後

社會 15:10 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

聯合醫院手術燈掉落事件，發現有23支手術燈存在風險。醫管局初步調查認為，手術燈承辦商維修保養出問題。

醫療衞生界立法會議員林哲玄於一個電台節目表示，暫時難以就哪方面或哪個人出問題下定論，但認為醫管局對於重要醫療器材的維修保養工作較隨便，有需要進一步追究。

林哲玄說事件反映不能依賴原廠維修保養，醫管局有責任多行一步，確保生產商維修保養做足功夫，包括要有突擊檢查和內部巡查，否則後果可以十分嚴重。他又說如果醫管局內部技術人員不足，可以與機電署合作。

林哲玄表示，香港現時未有法例管制醫療儀器進口和銷售，認為十分落後，導致相關器材監管不足，違反專業可接受的水平。過去政府兩度希望就此立法但失敗，令人沮喪，強調香港有需要制定法例加強監管。

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責任編輯：陳展棋

 

 

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