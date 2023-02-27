【殺害情婦】證券公司前董事涉殺情婦後棄屍  陪審團裁定謀殺罪脫誤殺罪成明判刑

▲ 被告陳文深。（資料圖片）

已婚證券公司前董事與33歲夜總會女公關發展婚外情3年後遭揭發，情婦其後失蹤，警方接獲其兄長報警尋人後，憑閉路電視片段揭發前董事曾多次進出情婦所住大廈，搬走大型尼龍袋及駕車往將軍澳棄掉，並召裝修工清空及裝修單位，最終揭發情婦於單位內被殺。涉案前董事於情婦失蹤後半年被捕，早前於高等法院否認謀殺罪開審，5女4男陪審團今（27日）退庭商議近3小時後，一致裁定謀殺罪名不成立，誤殺罪成立，基於挑釁而非法殺害死者。



被告陳文深，案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。現年49歲的被告，一頭斑斑白髮，聞判後一度瞪眼似感驚訝，並望向旁聽席，之後一度低頭激動落淚。

控方指被告沒有刑事記錄，案發時於證券公司工作，2014年3月被捕後扣押至今。被告於2003年結婚，育有兩名兒子，於2016年離婚。

代表律師求情指，被告早已承認誤殺罪，應可獲三分一扣減刑期。被告自2014年被捕後被扣押，自此與兩名兒子沒有聯絡及見面。代表律師指，根據案例誤殺罪可被判囚6至12年，被告已被扣押9年，相等於已服刑13年多，要求法官判處即時獲釋刑期，讓被告重新展開新生活。法官表示需時考慮判刑，押後至明午（28日）宣判，代表律師要求被告保釋候判，法官拒絕申請。

本案發生於2011年，為首宗「無屍、無招認及無法證」案件。被告於2015年8 月，首次就謀殺罪於高院經審訊後被裁定罪成囚終身，及後上訴得直發還重審。被告於2017年12月，經第2次審訊後被裁定謀殺罪成，再度被判囚終身，就定罪再次提出上訴得直，案件發還重審，於2023年2月展開第3次審訊。



被告於3次審訊中均出庭作供，首次審訊時，被告全盤否認曾殺害死者，被告當時稱被妻子揭發其婚外情，他遂向死者提出分手，惟死者拒絕及情緒出現問題，甚至企圖自殺。

案發當日被告指死者稱不想破壞其家庭，並表示會搬離淘大花園，他稱再到單位時相信對方已搬走，至於所購買的保鮮紙及真空儲物袋，是用作包裝油畫及存放西裝用。

及至第2次審訊時，被告稱於案發日上門堅決提出分手，惟死者不斷打他，兩人糾纏間，被告將死者壓死，強調沒想過殺害死者。

至今次聆訊時，被告出庭自辯稱向死者提出分手後，遭死者不斷以粗言辱罵，「搞散你頭家，搞到你老婆再自殺」。被告稱當時感到十分嬲怒，內心所有不滿及壓力，如水霸洪水般爆發，為令死者收聲而用手大力按其口臉，其後發現殺死了情婦。被告聲稱之後所作之行為均是見步行步，強調沒有意圖殺害死者。被告稱因感到羞恥，不敢向他人提及因失控而做出可怕事。

聆訊明（28日）續。

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記者：林育慧