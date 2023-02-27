【殺害情婦】證券公司前董事涉殺情婦後棄屍　陪審團裁定謀殺罪脫誤殺罪成

▲ 被告陳文深。（資料圖片）

已婚證券公司前董事與33歲夜總會女公關發展婚外情3年後遭揭發，情婦其後失蹤，警方接獲其兄長報警尋人後，憑閉路電視片段揭發前董事曾多次進出情婦所住大廈，搬走大型尼龍袋及駕車往將軍澳棄掉，並召裝修工清空及裝修單位，最終揭發情婦於單位內被殺。涉案前董事於情婦失蹤後半年被捕，早前於高等法院否認謀殺罪開審，5女4男陪審團今（27日）退庭商議近3小時後，一致裁定謀殺罪名不成立，誤殺罪成立，基於受挑釁而非法殺害死者。



被告陳文深，現年49歲，一頭斑斑白髮，聞判後一度表現激動。被告案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。

5女4男組成的陪審團退庭商議近3小時後，一致裁定謀殺罪名不成立，誤殺罪成，並基於受挑釁而非法殺害死者。

控方早前開案陳詞指，死者於2006年始於佐敦一夜總會當公關工作，2007年認識被告，至2008年中兩人發展成親密關係，成為其情婦。當時被告已婚，育有兩名年幼子女。2009年被告以150萬元購入涉案淘大花園單位，被告支付首期，每月按揭供款則由死者銀行帳户扣除。

及至2011年3月，被告遭妻子發現婚外情，同年7月中妻子透過手機短訊與死者聯絡，自此被告與死者的關係出現問題，被告亦減少到訪，死者情緒受影響，被告遂安排死者求診心理醫生，被診斷患嚴重抑鬱，死者須於2011年10月11日覆診。

控方指，根據閉路電視片段，死者於2011年10月5日返回淘大花園後未有再露面。及至2012年1月，死者的兄長從內地來港報警尋人。警方調查後，發現死者的銀行帳戶，除扣除按揭供款外，並沒有任何交易記錄，帳戶內有60萬元。

警方從大廈閉路電視片段發現，被告曾於10月6日進入大廈，逗留1小時42分後離開，再出外購買大型儲存袋、保鮮紙及防臭劑後折返。翌日再返回單位，以手推車搬走大型尼龍袋到停車場，再駕車到將軍澳棄掉。控方指當時被告已於單位殺害死者，並將屍體搬走。

控方指被告於兩天後安排裝修工人清空及裝修單位，同日到車行洗車，並保存死者手機，假扮死者回覆友人短訊，聲稱已到內地玩樂，被告更於辦公室用電話致電死者手機，控方指被告此舉是假裝曾尋找死者，被告於2012年4月被捕。

被告早前出庭自辯時稱，案發時她向死者提出分手，卻遭死者不斷以粗言辱罵，「搞散你頭家，搞到你老婆再自殺」。被告稱當時感到十分嬲怒，內心所有不滿及壓力，如水霸洪水般爆發，為令死者收聲而用手大力按其口臉，其後發現殺死了情婦。被告聲稱之後所作之行為均是見步行步，強調沒有意圖殺害死者。被告於庭上指，感到羞恥而不敢向人提及因失控做出可怕事。

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記者：林育慧