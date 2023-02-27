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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【口罩令】何柏良指本港可隨時取消口罩令　黃傑龍盼盧寵茂「幫吓手快啲同世界接軌啦」

社會 15:39 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

澳門民眾今日起在戶外毋須再戴口罩。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港的新冠病毒已有高的免疫屏障，認為可以隨時取消與法例 599I相關的口罩令。

何栢良於一個電台節目表示，澳門及內地當局都呼籲民眾進入有高危人士的場所時戴口罩，認為只需行政要求已足夠。如果當局將口罩令改為行政指令，是否仍有權力拒非戴口罩人士進入醫院。

何表示，所有措施都要依賴市民在執行上配合，他又認為即使取消口罩令，相信仍會有很大比例的人繼續戴口罩。

何栢良表示，本港每日的新冠重症及死亡個案維持在低單位數，病毒的影響已大致與流感看齊。他認為醫護人員每日要做快測的要求可在短時間內取消，同時可取消到醫院探病做快測的規定。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，估不到終於深圳廣州澳門都可以室外不用戴口罩，香港法例仍然強制需要戴口罩。黃傑龍表示，599屬於緊急法例當時引用只有一個原因： COVID-19

而家成日講可以防止”流感”，遲啲又話夏天好猛太陽口罩可以防曬咁點搞？

 

黃傑龍指，估計香港人(取消口罩令)後都有點似日本人，法例並不要求之後都會好多人自己繼續戴口罩，已經好足夠，「幫吓手快啲同世界接軌啦盧局長」。

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責任編輯：陳展棋 

 

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