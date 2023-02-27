【警察入校】屈穎妍指校長拒軍裝警入校救援　聖士提反女子中學查CCTV證不實

▲ 聖士提反女子中學發聲明，反駁有關校方拒絕軍裝警入校的文章。（資料圖片）

港島半山聖士提反女子中學一名學生在本月14日情人節當日，因情緒波動反鎖在學校廁格，專欄作家屈穎妍事後在網媒《港人講地》撰文指，校方報警處理後，但校長曾拒絕軍裝警員進入校內，並要求軍裝警穿上外套完全遮蓋警察制服，才允許入內。校方今日（27日）發聲明反駁，稱翻查校園閉路電視紀錄，當日有多名軍裝警員在學校職員帶領進校，並由校長提供資料協助處理，校董會對於有關不實評述及指責深感忿慨，並會保留法律權利追究責任。

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屈穎妍上周五（24日）撰寫專欄，題為「有警察的地方 就沒有法外之地」，引述「學界朋友」告知當日校方主動報警後，指校長當時「語帶不善」地將最先到場的2名軍裝警員趕出校門，指「學校絕不容許有穿警察制服者入內」，只能讓便衣探員進校處理事件；後來到場的另一名軍裝女警獲他人建議身穿外套遮蓋制服，也被校長要求「把外套拉鏈拉到領口，不得露出警察制服」。

屈穎妍指出，倘女生企跳原因跟警察或警隊制服有關，校長反應「尚算情有可原」，但其情緒不穩是源於學業及家庭問題，跟警察無關，批評「校長對警察制服的激烈反應，明顯是個人喜惡了」，並質疑校長決定涉政治考慮，她說：「今次明明是學校主動報警求助，警察來了，校長又把執法者拒諸門外，到底學生生命重要？還是校長的政治顏色重要？」

聖士提反女子中學今日發聲明，指上述文章記所記述詳情並非屬實，按該校校董會了解，當天涉事女學生反鎖自己在學校金禧樓3樓洗手間廁格內，學校報警求助後，消防員及救護員較早到場，校長當時一直在洗手間外協調處理事件。聲明續指，根據閉路電視紀錄，「其後多名軍裝警員先後到達學校金禧樓，由職工帶領到事發地點，並由校長提供資料，協助處理」。校方又指，當日消防員、警員和救護員迅速到場協助，耐心地等候老師及父母勸解該名情緒波動的學生，最終該名學生得以在安全情況下走出困局，校董會對上述公職人員深表謝意，校方至今仍在跟進該學生情況。

警方回應查詢表示，2月14日一間中學報警指一名女學生危坐於校園3樓女廁窗台，警方及消防人員隨即趕到現場並進入校園。經游說後該女學生最終回到安全位置。警方續指，就日常執法而言，警務人員有法定權力及職責進入任何公共或私人場所，包括學校，執行職務及保障市民生命安全，市民應配合警隊執行職務，任何無理阻撓或妨礙警務人員執行職務不但構成違法行為，更可能危及市民生命安全。

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責任編輯：馮琪雅