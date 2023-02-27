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【放寬防疫】日本3.1起中國入境者改為抽檢　中港澳往來當地航班有望增加

社會 16:02 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

日本媒體報道，日本官房長官松野博一今（27日）於一個記者會上宣布，以來自中國的入境者為對象的邊境口岸新冠防疫措施將從3月1日起放寬。以入境者全員為對象的檢測將改為抽檢。

其後日本外務省公布新安排的詳情，現時中國（香港和澳門除外）入境當地的人士須入境檢測，新措施下改為抽樣檢測，而且一班航班最多抽樣20%乘客。

與此同時，日本當局將要求從澳門乘坐直航入境的人士，出示出發前72小時內陰性檢測證明或已接種3次疫苗的證明。日方亦會繼續要求從中國（不含港澳地區）乘坐直達客運航班入境者，提交出發前72小時內陰性檢測證明。

日本當局要求抵日的中澳航空公司，在登機前徹底確認旅客是否持有上述的陰性證明，同時對來自包含港澳在內的中國的直航實施檢疫等制度。當航空公司確認及遵守上述內容，將獲允許航班飛抵成田國際機場、羽田機場、關西國際機場和中部國際機場以外的機場，並獲允許增加航班。

目前正在對中國出入境人員實施入境檢查、出境前出示陰性檢測證明等措施。

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責任編輯：陳展棋、陳麗娜

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