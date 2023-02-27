【復常之路】公立醫院3.1起探訪者無需核酸檢測　部分醫院病房探訪時間增至兩小時以上

▲ (資料圖片)

醫管局今日（27日）宣布，因應本港逐步復常，公立醫院由星期三（3月1日）起進一步放寬探訪安排，探訪人士無須再進行核酸檢測，部分醫院亦會調整探訪節數及時間，令病人有更多時間與家人見面。



醫管局發言人表示，探訪人士只須於探訪前24小時內進行快速測試並出示陰性結果，便可探訪，無須再提供任何核酸檢測陰性結果證明。



現時公立醫院的探訪時間限制在每日兩小時。由三月一日起，公立醫院會因應病房的運作情況調整探訪節數及時間，部分醫院病房的探訪時間會超過兩小時，亦會安排不同的探訪時段，讓家人探訪病人時可以更有彈性及有更多見面時間。探訪人數亦沒有上限，可以輪流探訪，但每位病人同一時間最多只可以有兩位訪客進入病房。至於早前已經放寬的探訪安排亦會繼續實施，包括探訪人士無須事先預約及可以為病人餵食。



除少部分運作上不容許探訪的病房外，所有公立醫院的病房均會實施上述新的探訪安排，探訪人士請向病房職員查詢詳細的探訪安排。醫管局發言人表示，病人及訪客均須繼續遵守感染控制措施，包括病人在飲食時間以外必須戴上外科口罩，訪客必須時刻佩戴外科口罩和注意手部衞生等，以減低傳播病毒的風險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋



