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【復常之路】公立醫院3.1起探訪者無需核酸檢測　部分醫院病房探訪時間增至兩小時以上

社會 16:08 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

醫管局今日（27日）宣布，因應本港逐步復常，公立醫院由星期三（3月1日）起進一步放寬探訪安排，探訪人士無須再進行核酸檢測，部分醫院亦會調整探訪節數及時間，令病人有更多時間與家人見面。
　　 
醫管局發言人表示，探訪人士只須於探訪前24小時內進行快速測試並出示陰性結果，便可探訪，無須再提供任何核酸檢測陰性結果證明。
　　 
現時公立醫院的探訪時間限制在每日兩小時。由三月一日起，公立醫院會因應病房的運作情況調整探訪節數及時間，部分醫院病房的探訪時間會超過兩小時，亦會安排不同的探訪時段，讓家人探訪病人時可以更有彈性及有更多見面時間。探訪人數亦沒有上限，可以輪流探訪，但每位病人同一時間最多只可以有兩位訪客進入病房。至於早前已經放寬的探訪安排亦會繼續實施，包括探訪人士無須事先預約及可以為病人餵食。
　　 
除少部分運作上不容許探訪的病房外，所有公立醫院的病房均會實施上述新的探訪安排，探訪人士請向病房職員查詢詳細的探訪安排。醫管局發言人表示，病人及訪客均須繼續遵守感染控制措施，包括病人在飲食時間以外必須戴上外科口罩，訪客必須時刻佩戴外科口罩和注意手部衞生等，以減低傳播病毒的風險。

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責任編輯：陳展棋


　

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