【全國兩會】譚耀宗︰港區人大有人具潛質接任常委　初期不熟人大工作沒問題

▲ 譚耀宗認為，接班人初期不熟人大事務亦沒問題。（資料圖片）

即將卸任全國人大常委的譚耀宗稱，按照過往經驗，排名第三的趙樂際料接任全國人大委員長，至於譚耀宗的接班人，譚耀宗僅稱，現時36位港區人大代表中，有好幾位都做得到，認為初期不熟人大事務亦沒問題，「我初初都唔識㗎。」

譚耀宗今日接受電台專訪，對於由誰接任人大常委，譚耀宗未有點名，僅稱到時36位港區人大會推舉一人參選，他又說，港區人大中有幾位具潛質出任常委，「就算你說他初期不熟（人大事務），我也有這樣的過程，初初也是不懂的。」譚耀宗相信，接班工作沒有大問題，又相信無論是誰接任，是否具政黨背景，都會認真工作。

期望香港可維持兩位政協副主席

全國政協副主席方面，譚耀宗期望，香港可維持兩名全國政協副主席，形容很多港區政協德高望重、有很好經歷、對本港有貢獻，有足夠分量媲美卸任的前特首董建華。

至於自己，譚耀宗透露，自己5年前已計劃只做一屆人大常委，期間亦曾反覆思考是否改變決定，但直至去年6月確診新冠肺炎後，有感年紀不輕，疫情期間常上京開會，檢疫隔離頗花時間，工作亦較吃力，最後決定退下。

譚耀宗因港區國安法而遭美國制裁，被問到會否要求美國取消制裁，譚耀宗批評美國政府行為無理、霸凌，「不會乞求美國取消，因為美國政府的做法根本不合理。」

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責任編輯：關景騰