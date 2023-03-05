【為母則剛】兒子腎衰竭急需換腎　媽媽早晚跑8公里減脂：我要救個仔

▲ 田超不幸發現患有尿毒症。

子女是父母一生的牽絆，父母會盡一切所能對其無條件的付出。內地一名男子急需換腎繼命，他的媽媽血型配對吻合，但可惜因她體重過高而未達捐腎標準。為能拯救愛兒，她嚴格強迫自己日跑8公里減脂，持續數月後終見成果。女本柔弱，為母則剛，令人動容。

最新影片推介︰

綜合內地媒體報道，該名男子名田超，今年27歲，家中是賣菜維生的。2020年9月，田超不幸發現患有尿毒症，醫生告之需要進行腎臟移植才能根治。

在往後的這兩年，田超接受密集式的治療，令手上佈滿密密麻麻的針孔。在去年11月時，田超終於等到一個好消息，便是他媽媽向金濃的腎與他的是高度吻合。但是，同時又遇上了一個關卡，75公斤重的向金濃比捐腎的標準重了10公斤，而且她更患有脂肪肝，這些都成為她捐腎的阻撓。

為了兒子，向金濃給自己訂下地獄式的訓練，

他是我兒子，我得救他。

每天早晨6點和晚上，也可以在澧水河畔和公園看到她的蹤影。除了生病那幾天外，向金濃沒有偷懶過一天，為的就是完成日跑8公里的目標。皇天不負有心人，2月20日，向金濃上磅後確定自己達到了捐腎的標準。

媽媽對自己一直無條件的付出，田超都看在眼內，

聽說神不能無所不在，所以它創造了『媽媽』。『媽媽』這個詞，隻是叫一叫，也觸動心弦。

在這段長時間的治療，他深深體會到媽媽的愛，總是盡力地滿足他的要求，卻又從不帶怨言，

媽媽給了我兩次生命。

一切準備就緒，只欠資金。田超透露，早期的治療花光了家中的儲蓄，他們現在正在籌集移植腎臟的費用。患病的經歷沒有磨滅田超的意志，反而令他立志康復後努力完成學業，然後成為一名醫生，回饋社會。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳