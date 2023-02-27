【崩壞小鮮肉】24歲「翻版羽生結弦」返工3年極速衰老　阿媽嚇到唔認得︰似足殺人犯

▲ 「翻版羽生結弦」初入職場，返工3年後極速衰老，容貌大崩壞！

不少年輕人初入職場後壓力大增，日本一名24歲的職場新鮮人分享自己3年前後的對比照，由「翻版羽生結弦」的容貌變成崩壞大叔，網民形容他像極速衰老20年。他解釋自己畢業後不斷轉工，令他壓力大增，甚至開始出現禿頭情況，連媽媽也認不出他，形容他似足殺人犯！

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近日一名日本網民在twitter上載了兩張個人對比照，並發文稱這是自己3年前在成人禮及現在的變化。現年24歲的他在3年前成人禮照片上，可見他長得清秀、膚色白晢，他身穿白色和服及戴上簡單耳環，修長手指塗了深紅色的指甲油。

不過，在3年後的照片中，該名網民的「小鮮肉」氣息蕩然無存，現在不僅留有散亂及肩的長髮，而且膚色暗沉，戴起厚重黑框眼鏡的他眼神又渙散，連鬍子都沒有剃乾淨，神情十分憔悴。難怪他在帖文中自嘲︰

我能在3年時間內老了這麼多，真是了不起。

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網民驚訝︰社會好恐怖

帖文引起網民熱議， 網民直指他現在「死氣沉沉的」 、「20歲和40歲的比較？」、「眼睛和嘴巴的部分變化好大」，網民又慨嘆社會可以徹底改變一個人，「社會好恐怖」、「這幾年你發生什麼事」？

「崩壞版羽生結弦」其後接受日本傳媒訪問時透露，他畢業後頻繁轉工，沒有如其他同學般擁有穩定的職業，因此令他感到很大壓力，甚至出現禿頭的狀況。他表示，不但高中同學對他的變化感到驚訝，連很久不見的媽媽一看到他都被嚇倒，完全認不出他，甚至形容他像個殺人犯。有網民鼓勵他重拾美貌， 「如果你剪掉頭髮並戴上隱形眼鏡，就會變回原來的你」。

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責任編輯︰王明芳