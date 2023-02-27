【靚太安樂窩】英國購入近千件英女皇古董家具　方俊打造皇室氣派安樂窩

▲ 方俊6年前買入2000呎大屋，花80萬裝修，間屋係佢自己設計，仲擺放咗好多皇室家具，好有氣派。

「靚聲王」張偉文契仔又是多功能藝人的方俊(Aman)，6年前買入九龍塘2000呎大屋，花了80萬重新裝修，並到歐洲購入大量的皇室家具，將大屋打造成皇室氣派的安樂窩！

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方俊自稱對英女皇有種情懷，家中的裝修擺設基本以英女皇的裝飾為主，其中大廳更放了過百件的皇室家具，有些更有過百年歷史，當中很多都是他去歐洲旅行時行古董店逐件買回來。自廿多歲開始收藏，Aman現時的收藏品多達近千件，屋企及公司都會當裝飾擺放，因為太瘋狂購買，媽媽也曾經忍不住詐型！

媽媽話我：「你買咁多，做乜？無位擺喇！」咁我當然會擺得到出嚟，我認為靚先會買…

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Aman沒算過自己花了多少錢入貨，更不肯定自己儲了多少件家具，價錢普遍都是由數十英鎊到200英鎊不等，他形容比中國古董便宜很多，

其實呢啲咁耐年份，呢個價錢都幾抵，唔同中國嘅古董，嘩！清朝over 100年、200年，就會好貴，我覺得儲呢啲都幾平嘅。

在眾多的杯杯碟碟中，Aman最喜歡當中幾件家具，包括八角形的餐碟、200多年的古舊茶杯、牛奶jar、舊式碟子，

八角形的餐碟，是1887年Queen Victoria的朝代，是銀禧紀念，碟嘅形狀好特別。 呢隻睇落比較舊嘅杯都係百幾二百年，嗰啲漬係洗都洗唔甩嘅，我覺得呢隻杯好有古舊嘅風味，有啲裂紋，好似擺咗好耐，所以就買咗。 呢個jar都係舊，好似用嚟倒牛奶，呢個比較特別啲，呢個年份係1932年，Queen Aexandra我覺得幾靚嘅。

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從英國運送來港，打爛、撞花難免，而Aman其中一個有146年歷史的茶杯，返到香港拆開時，杯柄碎裂，

呢個英女皇茶杯冇爛，返到嚟就爛咗個抦，我執返啲碎片，黏得返…我買返嚟好多隻，運返嚟一定會有啲爛咗，返嚟救得返會照keep，我黏返又唔係好覺嘅，呢個杯係1877年，應該唔係好貴，幾十英鎊咋。

除了舊式古董外，Aman也有比較近期的家具，其中一套紫藍色系列的傢俱，是紀念英女皇是世界上最長的君主而出，另一套紅白色的家具則是威廉王子和凱特結婚時推出，顏色時尚貴氣，

呢套我覺得個色好靚，呢個紫藍色系列係紀念女皇係世界上最長嘅君主而出，有杯有煙灰缸，同埋有一個甕仔，有蓋亦都有徽號，所以我就買咗一套，呢套出咗唔係好耐，應該每件幾十英鎊。 而呢套係威廉王子結婚嗰時推出，通常白金漢宮逢係有喜事，都會出一系列紀念嘅產品，杯杯碟碟，呢套都係幾十英鎊，唔係好貴。

家具從歐洲運返香港後，他指不用怎樣特別處理，除非很污糟，

我冇點樣打理，如果返嚟見到污糟會洗，之後會放入櫃，應該都冇乜塵，由得佢擺喺度，買同擺嗰時我會睇幾時出，有咩特別，我會記住有呢隻碟…

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Aman鍾情皇室產品，皆因自己是在殖民年代長大，對女皇有一份情懷，

我自己會睇咩朝代會係咩女皇，買吓買吓就一個系列，我上次個嗰隻碟同隻杯係同一個時期出嘅，我又會將佢擺埋一齊，次次都買唔同嘅嘢，但返到嚟會配對得到，嗰個年代嗰個時候出。

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記者︰林碧洋