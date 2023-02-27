【癌症殺手】女子按摩後半身癱瘓確診癌末　醫生：錯過2次黃金治療機會

▲ 女子按摩後半身癱瘓確診癌末,

很多癌症的早期症狀不明顯，一旦發現身體有異樣，應盡早求醫。內地一名58歲女子早前發現胸部有腫塊，但一直未有理會，進行按摩後下半身突然癱瘓，經檢查發現患末期乳腺癌，並出現骨轉移。醫生表示，患者由發病到確診，至少錯過2次治療機會。

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輕信按摩能消除腫塊

綜合內地傳媒報道，浙江寧波一名58歲黃姓女子，2年前洗澡時，發現左胸外側有一個雞蛋大小的腫塊，但由於不痛不癢、外觀正常，因此未有即時求醫。

而黃女平時注重養生，經常推拿、按摩，她將乳腺腫塊的事告訴按摩師，對方檢查後稱，這種「乳腺結節」很常見，可透過按摩逐漸消退。繼續按摩一段時間後，乳房腫塊雖未有明顯縮小，但由於沒有不適，她便不以為意。

直至去年7月，黃女感到右胸疼痛，翌日到診所求醫，醫生檢查後，未發現明顯骨折，於是處方了止痛藥，建議她必要時到醫院檢查。黃女認為年紀大出現腰痠背痛很正常，沒有聽取醫生建議，而是繼續按摩，一段時間後，胸痛情況確實有所減輕。

惟2個月後，黃女再次出現胸痛，且雙手麻木，無法往後伸展，治療師指靜養後會慢慢恢復，但數天後，她突然下肢無力，胸部以下變得麻木，無法站立和行走，家人立即將其送院，最終確診乳腺癌，並出現骨轉移、肝轉移。另外，由於腫瘤侵蝕頸胸椎多處骨質，推拿後誘發骨折，導致下半身癱瘓。

所幸黃女已切除胸椎腫瘤，並完成第3周化療和標靶治療，現時可攙扶行走。

醫生：錯過2次救命機會

醫生指出，很多癌症由正常細胞發展到癌細胞需幾年、十幾年，甚至幾十年，當中有不少人像黃女一樣，誤信推拿按摩能消除乳腺結節而拖延就醫。

他續指，由發病到確診，黃女至少錯過2次救命機會，「第一次是輕信按摩能將腫塊消除，第二次是腰酸背痛不聽醫生建議，繼續推拿導致下肢癱瘓」。

醫生強調，諱疾忌醫的心理會延誤病情，一旦身體出現任何異常，尤其是已持續較長時間，應盡早求醫，40歲以上人士亦應每年接受身體檢查。

初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

易誘發乳癌食物+防癌食物

註冊中醫師何慧欣曾在其facebook專頁撰文，分享7種含有雌激素的食物，建議子宮肌瘤及乳腺增生患者應盡量少吃：

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另外，米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心（Harriet）曾接受TOPick訪問，介紹6類具預防乳癌功效的食物，可供參考：

1.黃豆類食物：例如豆腐、豆漿、豆乾、豆腐花

2.蘆荀

3.深海魚

4.有蒜素食物：例如蒜、蔥、洋蔥、大蒜、韮菜。

5.莓類：例如士多啤梨、藍莓、紅桑子、黑莓。

6.芹菜素：例如西芹、中式芹菜、菠菜；香料如芫荽、羅勒、薄荷、洋甘菊、迷迭香。

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責任編輯：羅嘉欣