Häagen-Dazs慶祝國際婦女節推出優惠　有機會享消費著費【內附詳情】

香港女性出名搏殺，無論是家庭、事業還是生活享受都力求百分百投入，與Häagen-Dazs共同創辦人Rose Mattus的「Don’t Hold Back」品牌核心理念不謀而合；正正由於秉持着永不退縮的精神，銷售奇才Rose才能在60年代初的美國推翻「男主外，女主內」的大潮流，為雪糕研發家丈夫Reuben向外打出一片天，以出色的市場營銷策略把Häagen-Dazs™ 打造成全世界首屈一指的尊尚雪糕品牌。

為紀念Rose這位默默無聞的幕後英雌，以及犒勞同樣「Don’t Hold Back」的出色香港女性，Häagen-Dazs特別藉國際婦女節於即日至3月12日推出【Scoop it up, Love yourself】推廣優惠，在全港22間 Häagen-Dazs專門店單一消費任何雪糕產品滿100元即減38元。

實踐「Don’t Hold Back」精神

生活就像坐過山車，不但對Rose Mattus來說如斯，相信不少活在香港的女性也身同感受。來自馬來西亞的實力女歌手李幸倪（Gin），在陌生城市迎接事業和生活上的無情洗禮。

面對成功失敗，起起落落，即使偶爾迷惘，即使他人勸阻，也無礙她趁年輕為夢想放膽一搏；累了便嚐一口最愛的Häagen-Dazs黑朱古力杏仁雪糕，像魔法般為自己注入能量。豁出去，Don’t Hold Back，她說，成功的定義，要由自己決定。

另一位令人欽佩的香港女藝人符曉薇（Leanne）像Rose一樣擁有多種身份——既是歌手陳柏宇的妻子、4歲女兒Abi的廿四小時母親，又是個積極發展個人事業的YouTuber，像很多「Don’t Hold Back」的香港女性一樣家庭工作兩不誤，可說是人生贏家。

但Leanne在生活中面臨低潮時也曾想過放棄，可幸她如Rose般堅強樂觀，屢敗屢試，在家人的支持下跨越一個個灰暗時刻，終於生活還給她一杯最愛的Häagen-Dazs 焦糖脆餅雪糕——一個孕育在肚中的甜蜜新生命。

即使生活是一趟過山車之旅，有高有低，但重要的是享受其中，搏盡無悔。

享期間限定優惠

假如您像Rose Mattus、Gin或Leanne般擁有「Don’t Hold Back」的人生理念，只要於活動期間蒞臨Häagen-Dazs專門店，追蹤Häagen-Dazs官方Facebook專頁或IG帳號，以及讚好【Scoop it up, Love yourself】推廣貼文，即可享單一消費任何雪糕產品滿100元減38元的期間限定優惠。

最新影片推介：龔嘉欣專訪