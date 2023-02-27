【校長訪問】明愛胡振中校本改革推動軟硬件同步提升　中一收生增近兩倍吸20國學生 

▲ 港島南區的明愛胡振中中學改革推動軟硬件同步提升。

近年香港學生人數持續下跌，令不少中學備受「縮班」困擾。置身港島南區的明愛胡振中中學於兩年前面對相同困境，時值新校長歐海健上任，聯同辦學團體及校內教職員同心協力，積極在設施以至校本課程等各方面推展連串改革，成功吸納來自20個國家的學生入讀，本年收到的中一入學申請表更錄得近兩倍的增長，其成功案例值得借鏡。

最新影片推介︰

提到「縮班」問題，歐海健校長指出，明愛胡振中中學作為津貼學校，難免亦受影響。兩年前他接任校長時，全校班級數目由最初的24班，縮減至現時只有12班，情況甚為嚴峻。「辦學團體與我們共同商討應對方法，力求延續這所學校作育英才的使命。審視學校的發展歷程及教學特色，我們發現學校具有一個獨特優勢，就是其地理位置相當靠近數碼港及香港大學醫學院，日常可安排學生前往參觀及交流，有助推動創科教育，以配合數碼新世代的人才發展趨勢。」

▲ 該校學生來自20個國家，透過多元活動學習不同文化，促進彼此交流，培養國際視野。

獲各界支持 逐步更新設施

正所謂：「工欲善其事，必先利其器」，歐海健校長稱，深明學校的環境與設施是培育學生的重要元素，因而踏出改革第一步，亦是由改善校園環境及更新校內設施開始。「很高興得到辦學團體的鼎力支持，社會上也有很多熱心人士提供資助，分階段為學校籌集了數百萬港元的款項，逐步落實各個改革項目。」

「由於學校附近沒有任何體育設施，故以往學生只能在校內籃球場踢足球，為改善有關情況，我們決定興建一個可供進行不同球類活動的人造草運動場。」歐海健校長坦言，最初工程報價達數十萬港元，對一間津貼學校是一筆很大的數目，慶幸承接工程的公司明白該校服務的學生普遍來自基層，他們亦確實有此需要，因而願意額外作出資助，最終學校只須分擔人工費用。而這些來自社會各界的「有心人」，正為學校改革提供了強而有力的支持。

▲ 明愛胡振中中學為學生興建人造草運動場，讓他們可在此進行足球、板球、欖球及曲棍球等多元體育運動。

設校本課程 著重創科教育

硬件提升固然重要，惟課程發展亦是學校改革的關鍵部分。歐海健校長指出，明愛胡振中中學置身南區，過去收生都以非本地學生為主，而隨着其校內設施不斷提升，吸引愈來愈多不同國家的學生前來報讀，廣及美國、荷蘭、法國、德國、尼泊爾、意大利、巴基斯坦、英國及肯雅等，故在課程上必須作出全面配合。

「不得不提學校的另一個優勢，就是各級均設有英文班，以英語為母語的海外學生來此學習，很快便可適應。」歐海健校長闡述，在改革的過程中，該校創設了獨特的校本課程—「IFUTURE」，其課程內容涵蓋四大範疇，包括以「STEM」為基礎的創科課程、將運動與創科結合的課程、提倡從現實生活學習的「Real Life Learning」，以及媒體與溝通，藉此鞏固學校在着重創科教育的定位。

▲ 編程是未來語言，該校積極與不同跨國科技企業合作，讓學生學習不同系統。

掌編程技術 化身世界公民

歐海健校長補充，該校在創科路上持續發展，在去年成為Apple Swift Coding Club的創始學校，並建立了SWIFT編程IMAC實驗室，以及本年成為了香港大學WEB 3.0全港6所先導學校之一，共同推展人工智能、元宇宙及NFT，這大大提升了學生的學習效益。「我們更推出以對象為基層小學生的『造夢者』計劃，以及協助長者學習使用智能手機的『科技無限耆』計劃，鼓勵學生透過學習編程幫助他人。」



與此同時，在不斷強調學習編程這個未來語言外，為實踐「Real Life Learning」的目標，讓學生擁有生活技能，歐海健校長表示，該校設立了「Cooking Studio」，內有焗爐及麵包機等烹飪設備，讓不少在家中從未進入廚房的學生，可透過學習煮麵、焗製麵包及曲奇，以及清洗廚具等，掌握日常生活技能。最終目標是培育學生成為二十一世紀的世界公民，具備可歸納為學校的縮寫「CWCC」的特質：因擁有機會而快樂（Cheerful）、擁有一顆熾熱的心去幫助別人（Warm）、懂得與人協作而取得成功（Collaborative）、積極自信面對人生（Confident），立足未來社會。

▲ 學校重視培養學生的生活技能，每星期設有兩節膳食課堂。透過分享不同國家的飲食文化，也有助連繫不同國籍學生。

對於中一自行收生申請錄得1.8倍的增幅，歐海健校長直言，這個數字蘊含重大意義，反映學校的改革提升整體環境、學生表現及深化辦學理念，獲得家長及同學的認同。