【廣播投訴】通訊局就兩宗電視節目投訴　敦促ViuTV開電視嚴格遵守守則

▲ （林宇翔攝）

通訊事務管理局針對兩宗電視節目的投訴個案，今日（27日）決定向2間涉事的電視台發出勸諭，敦促電視台嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

通訊局接獲投訴，關於2021年11月28日中午12時，香港電視娛樂有限公司（香港電視娛樂）ViuTV頻道播放的電視節目《午間新聞》，通訊局決定向香港電視娛樂發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

案情指，一名公眾人士投訴上述節目，指在一則提及數名參選2021年立法會換屆選舉的候選人的新聞中，只顯示可取得候選人資訊的二維碼，卻沒有列出有關選區或選舉界別的其他候選人姓名。

另外，對於2021年12月26日在奇妙電視有限公司（奇妙電視）香港開電視，播放的電視節目《流言追追追》的投訴，通訊局同樣決定向奇妙電視發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。該頻道於2022年10月18日起改名為HOY TV。

案情指，一名公眾人士投訴上述節目，指該節目內容因涉及危險動作而被列為「家長指引」類別，但節目卻在合家欣賞時間內，即下午4時至晚上8時30分播放。

通訊局指，該節目被劃為「家長指引」類別，並在合家欣賞時間播放。節目內的危險活動有引致兒童模仿的風險，兒童在沒有家長指引的情況下，不宜收看；以及奇妙電視明顯違反了《電視節目守則》第2章第2段及第5段的規定，故裁定投訴成立。

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責任編輯：陳麗娜