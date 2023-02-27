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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾村疑似凶屋間隔曝光　網民嘆單位成凶宅業主淪受害者

社會 17:47 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

疑似凶屋單位的正門。(互聯網)

28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)疑遭前夫一家殺害肢解，事件轟動全港，警方指，案發的大埔龍尾村村屋由死者蔡天鳳的前家翁在月初租用。有網民上傳一條疑是涉事凶屋的地產參觀房間短片，當中可見一如警方的描述是「清水樓」，當中沒有任何傢俬。有其他網民留言指，涉事的單位已成為凶宅，未必再能放租，業主也淪為受害者。

片中可見，疑似涉案單位至少有兩房一廳，間隔簡單實用，其中2間房以紫、綠色牆身為主，洗手間用上藍色牆磚，廚房亦只放置爐具及廚櫃，至於客廳除了一個坐地長櫃外，便空無一物。

有網民看畢短片後直言：

諗起都驚驚

可能心理作用，覺得間屋寒寒地

業主要倒貼，請人住三年先洗淨間屋

$4,000租我OK

西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫前交代案情指，涉事村屋單位由本月初租用，當中沒有傢俬，單位內發現用作肢解人體的工具，包括碎肉機、電鋸等，故相信只是一個準備肢解受害人的地方，案件是早有預謀。

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責任編輯：TOPick港聞組

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罪案 村屋 凶宅 大埔 蔡天鳳

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